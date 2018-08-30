2018-08-30T11:15:41+03:00
Общество

Археологи нашли в Туле промышленный металлургический центр 14-15 веков

Там добывалась руда для завода Демидовых
Мария ВЛАСОВАВиктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Экспедиция музея-заповедника «Куликова поля» представила предварительные итоги полевого археологического сезона 2018 года. Археологи вели работы в историческом центре Тулы. В музейном квартале, на металлистов, д.8 они продолжаются и сейчас.

За время сезона специалисты исследовали также тульские засеки. Практически в черте города найден промышленный металлургический центр 14-15 веков. Здесь добывалась руда для завода Демидовых.

Раскопки на посаде пустого красного городища Куликова поля принесли археологам находки керамики и предметы быта. Среди них - серебряная монета 1346 года, отчеканенная при Хане Джанибеке в столице Золотой Орды. С находкой перекликается фрагмент бронзового браслета с гравировкой узла счастья, популярного на востоке

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