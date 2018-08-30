2018-08-30T10:38:44+03:00
Политика

Алексей ДЮМИН: Президент принял максимально взвешенное из возможных решений

Губернатор Тульской области прокомментировал Обращение Президента РФ Владимира Путина по пенсионной реформе
Виктория ЯКУШИНА
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Алексей ДюминАлексей Дюмин
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29 августа 2018 года Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам нашей страны об изменениях в пенсионном законодательстве.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал Обращение.

Он поддержал меры, предложенные Президентом, и отметил:

"Вопрос сложный. Но изменения необходимы - это понимают все. На сегодня Президент принял максимально взвешенное из возможных решений. Это ответственный шаг, направленный в итоге на будущее устойчивое развитие страны".

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