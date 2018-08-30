Алексей ДЮМИН: Президент принял максимально взвешенное из возможных решений

«Вы заплатили кучу бабок, вас не волнует разрешение!»: Опубликована переписка между погибшими в ЦАР журналистами и их работодателями

Военкор "КП" Александр Коц изучил переписку и пришел к выводу, что экономия расходов заказчиков интересовала больше, чем безопасность группы, а вся поездка Джемаля, Расторгуева и Радченко виделась остросюжетной игрой