2018-08-29T13:03:08+03:00
Происшествия

Погорельцы с улицы К.Либхнета в Туле просят помощи

До сих пор не верят в произошедшее жильцы сгоревшего дома №38. Они стали случайной жертвой возгорания в соседском доме.
Виктория ЯКУШИНА
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27 августа 2018 года небо над Тулой окутало черным дымом. Причиной тому стал страшный пожар в одном из домов на улице Карла Либхнета. Разбушевавшееся пламя сожгло дотла и соседний дом, хозпостройки, автомобиль.

Пламя спасателям удалось сбить за 45 минут, но было уже поздно. На местах жилых домов остались мертвые пепелища.

До сих пор не верят в произошедшее жильцы сгоревшего дома №38. Они стали случайной жертвой возгорания в соседском доме.

- Мы даже не знали, что в соседнем доме произошел пожар. Все были на работе, - отмечает туляк Евгений Мартынов. - Огонь перекинулся на нашу территорию и уничтожил все: дом, сад, машину, детские игрушки, одежду, обувь. Когда нам сообщили, мы даже не поверили, что это произошло. Беда случилась не по нашей вине.

По словам Евгения, особенно сейчас переживают родители, не понимают, как жить дальше и с чего и где начинать строить новую жизнь.

- Мы очень просим о помощи, чтобы родители могли купить хотя бы необходимые вещи. Сейчас есть только то, в чем они ушли на работу в тот страшный для нас день, - рассказывает туляк.

Номер карты для помощи семье Евгения: 4276 6600 2360 0984.

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