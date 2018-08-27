Тульских ученых приглашают принять участие в Scince Slam
В Тульской области во второй раз состоится Scince Slam, организованный ТГПУ им. Л.Н. Толстого при поддержке регионального правительства.
Scince Slam пройдет 28 сентября в 19.00 в культурном центре «Типография» (Тула, ул. Фридриха Энгельса 70А, вход через арку). Билеты в онлайн-продаже - с 1 сентября.
Science Slam – международный проект, появившийся в 2010 году в Германии и быстро набравший популярность по всей Европе. В России он появился в 2012 году и покорил уже более 20 городов.
В ходе тульского Science Slam молодые ученые представят широкой аудитории свои исследования. Они коснутся самых различных сфер - от физики до педагогики, от биологии до информационных технологий.
За 10 минут спикеры должны интересно, оригинально и с юмором исчерпывающе изложить свою тему. Лучшего слэмера определяют зрители, выражая свои предпочтения аплодисментами.
Открыт конкурсный набор спикеров на второй городской Science Slam в Туле. Если ты не посторонний для науки человек, умеешь выступать перед публикой и готов рассказать миру о своем исследовании - присылай нам заявку.
Слэмером может стать любой ученый, обладающий хотя бы одним из перечисленных качеств:
• работающий или обучающийся в вузе или научной организации (НИИ, R&D департамент компании);
• имеющий ученую степень (магистр, кандидат, доктор, PhD);
• имеющий хотя бы одну публикацию в рецензируемой научной периодике или патенты по теме заявленного исследования за последние три года;
• имеющий письменную рекомендацию от авторитетного ученого.