2018-08-28T16:21:16+03:00
Общество

Тульских ученых приглашают принять участие в Scince Slam

Виктория ЯКУШИНА
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В Тульской области во второй раз состоится Scince Slam, организованный ТГПУ им. Л.Н. Толстого при поддержке регионального правительства.

Scince Slam пройдет 28 сентября в 19.00 в культурном центре «Типография» (Тула, ул. Фридриха Энгельса 70А, вход через арку). Билеты в онлайн-продаже - с 1 сентября.

Science Slam – международный проект, появившийся в 2010 году в Германии и быстро набравший популярность по всей Европе. В России он появился в 2012 году и покорил уже более 20 городов.

В ходе тульского Science Slam молодые ученые представят широкой аудитории свои исследования. Они коснутся самых различных сфер - от физики до педагогики, от биологии до информационных технологий.

За 10 минут спикеры должны интересно, оригинально и с юмором исчерпывающе изложить свою тему. Лучшего слэмера определяют зрители, выражая свои предпочтения аплодисментами.

Открыт конкурсный набор спикеров на второй городской Science Slam в Туле. Если ты не посторонний для науки человек, умеешь выступать перед публикой и готов рассказать миру о своем исследовании - присылай нам заявку.

Слэмером может стать любой ученый, обладающий хотя бы одним из перечисленных качеств:

• работающий или обучающийся в вузе или научной организации (НИИ, R&D департамент компании);

• имеющий ученую степень (магистр, кандидат, доктор, PhD);

• имеющий хотя бы одну публикацию в рецензируемой научной периодике или патенты по теме заявленного исследования за последние три года;

• имеющий письменную рекомендацию от авторитетного ученого.

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