Арифметика успеха

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-28T16:39:34+03:00

Редакция «Комсомолки» поздравляет губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем рождения и публикует его «арифметику успеха». Вот некоторые из тех слагаемых, которые помогают региону успешно развиваться благодаря личному участию губернатора

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19 соглашений

на сумму более 88 млрд руб. были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме. В 2017 г. общая сумма инвестиций была меньше - 83 млрд рублей. Улучшить результат удалось за счет специальных инвестиционных контрактов (СПИК), подписанных с крупнейшими предприятиями.

12 тульских предприятий

представили свою продукцию на выставке вооружения, военной и специальной техники Международного военно-технического форума «Армия-2018», который прошел с 21 по 26 августа в городе Кубинке Московской области. «У нашей продукции отличные тактико-технические характеристики, и это залог ее успешной реализации. Многие из изделий тульских оборонщиков уже доказали свою эффективность. Они завоевали авторитет и прочные позиции на российском и международном рынках вооружения и военной техники», – отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Алексею Дюмину исполнилось 46 лет

102 лифта

отслуживших нормативный срок службы свыше 25 лет, будут заменены на новые в рамках пилотного проекта, реализуемого по поручению губернатора Алексея Дюмина. Более 3 000 жителей 34-х многоквартирных домов Тулы и Новомосковска смогут пользоваться новыми лифтами к концу 2018 года.

289 школьных автобусов

будут использоваться в новом учебном году для организованной перевозки детей. Все автобусы соответствуют ГОСТу, оснащены системой видеонаблюдения «ГЛОНАСС» и тахографами. Маршруты передвижения школьных автобусов согласованы с УГИБДД УМВД России по Тульской области. Вопросы обеспечения транспортной безопасности и подвоза детей к месту обучения и обратно находятся на постоянном контроле губернатора.

Алексей Дюмин принимал участие в посадке деревьев на тульской набережной

19 исторических зданий

- объектов культурного наследия на ул. Металлистов уже приведены в порядок в части фасадов. Семь из них реставрируются под филиалы тульских музеев, в оставшихся также вскоре пройдут восстановительные работы, и в них разместятся галереи, мастерские, организации образовательной направленности.

24 000 исследований

проведено в рамках проекта «Мужское здоровье», запущенного в этом году в Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина. Главная цель проекта - снижение смертности мужчин трудоспособного возраста и увеличение продолжительности их жизни.

19 студентов

были направлены в КНР на бесплатное обучение в Пекинский объединенный университет. Договоренность об обучении тульских студентов в Китае была достигнута на встрече Губернатора Тульской области Алексея Дюмина с заместителем председателя Китайского общества дружбы с зарубежными странами Дэн Жун, которая состоялась во время визита делегации КНР в наш регион в 2017 году.

21 гектар

- общая площадь проекта «Тульская набережная». Несмотря на то, что официального открытия еще не было, набережная уже полюбилась жителям города. По ней гуляют семьями, фотографируют, снимают на видео.

Губернатор инспектирует тульскую набережную

В ТОП-5

самых «фестивальных» регионов России вошли Республика Крым, Тверская область, Тульская область, Алтайский край и Калужская область. Широкую известность уже приобрели такие тульские мероприятия, как международный театральный фестиваль «Толстой Weekend», международный фестиваль «Дикая мята», международный Фестиваль Крапивы, межрегиональный фестиваль «День пряника».

792 млн руб.

- объем финансирования проекта «Народный бюджет-2018». Из них 500 млн. руб. выделено из бюджета Тульской области, 151 млн. руб. - доля муниципальных образований, 141 млн. руб. - доля населения и благотворителей. Всего в текущем году на 527 объектах будет выполнено 558 видов работ.

11 млрд руб.

- объем инвестиций в территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов» на участке площадью 30 га. Алексей Дюмин отметил, что инвесторы, которые станут резидентами ТОСЭР, получат налоговые льготы, а также поручил активизировать работу по присвоению статуса ТОСЭР городу Алексину.

130 000 жителей

Новомосковска получили качественное и бесперебойное водоснабжение благодаря запуску проекта «Большая вода».

25 крупных инвестпроектов

в сфере агропромышленного комплекса на общую сумму 100 млдр руб. реализуются в регионе.

Алексей Дюмин неоднократно отправлялся в детские лагеря с проверкой

72 000 юных туляков

отдохнули этим летом в детских оздоровительных лагерях и санаториях. В этом году в регионе работали 7 санаторных, 15 загородных оздоровительных лагерей, 446 лагерей с дневным пребыванием и 33 лагеря труда и отдыха. Алексей Дюмин неоднократно отправлялся туда в ходе рабочих визитов, проверял, как соблюдаются меры безопасности, в каких условиях живут дети и чем их кормят.

9 мая

по традиции губернатор отпраздновал вместе с туляками.