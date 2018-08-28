Сними наушники: на пешеходных переходах в Туле появились информационные надписи

СЕГОДНЯ 12:47 2018-08-28T12:57:41+03:00

Надписи будут наносить на пешеходных переходах вблизи учебных учреждений Тулы

Изменить размер текста: A A

В рамках подготовки к началу нового учебного года в Туле, на подходах к пешеходным переходам, расположенным вблизи образовательных учреждений, нанесут информационные надписи.

Фраза "Сними наушники, отвлекись от телефона, убедись в безопасности" наносится в рамках дополнительных мероприятий по безопасности дорожного движения, реализуемых Администрацией города Тулы и отделом ГИБДД УМВД России по городу Туле.

Фото: Администрация города Тулы

Перечень объектов, где планируется нанести информационные надписи:

1. ул. Дм. Ульянова/ул. Революции;

2. ул. Вересаева/ул. Бр. Жабровых;

3. ул. Революции/ул. Фрунзе;

4. ул. Революции/ул. Халтурина;

5. ул. Революции/ул. Лейтейзена;

6. ул. Революции/ул. Ленина;

7. ул. Сойфера/ул. Ленина.