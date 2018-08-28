Сними наушники: на пешеходных переходах в Туле появились информационные надписи
В рамках подготовки к началу нового учебного года в Туле, на подходах к пешеходным переходам, расположенным вблизи образовательных учреждений, нанесут информационные надписи.
Фраза "Сними наушники, отвлекись от телефона, убедись в безопасности" наносится в рамках дополнительных мероприятий по безопасности дорожного движения, реализуемых Администрацией города Тулы и отделом ГИБДД УМВД России по городу Туле.
Фото: Администрация города Тулы
Перечень объектов, где планируется нанести информационные надписи:
1. ул. Дм. Ульянова/ул. Революции;
2. ул. Вересаева/ул. Бр. Жабровых;
3. ул. Революции/ул. Фрунзе;
4. ул. Революции/ул. Халтурина;
5. ул. Революции/ул. Лейтейзена;
6. ул. Революции/ул. Ленина;
7. ул. Сойфера/ул. Ленина.