«Поколение будущего»: в Туле впервые за 10 лет откроется новая школа

СЕГОДНЯ 11:57 2018-08-28T12:02:22+03:00

В День знаний в Туле впервые за десятилетие откроет двери новая школа на 600 мест

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Строительство образовательного учреждения в микрорайоне Зеленстрой-2 стартовало в апреле 2017 года и было завершено уже в декабре.

Здание возведено из материалов тульских производителей по типовому проекту с учетом потребностей малоподвижных групп населения.

В Центре образования №58 под названием «Поколение будущего» ученики будут получать дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование.

Педагогический коллектив также будет работать согласно программе «Доступная среда». Для этого были разработаны адаптированные общеобразовательные программы, способствующие обучению и социально-психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями.

– Думаю, что название данного учебного заведения выбрано не случайно. Сегодня очень важно получать качественное образование, чтобы быть востребованным в современных условиях, - отметил Глава города Тулы Юрий Цкипури. - Новое образовательное учреждение будет предоставлять большие возможности и для дополнительного образования. Здесь создана широкая сеть спортивных секций, кружков и детских творческих объединений: «Экспериментория. Наглядная физика», «Архимед. Физика в задачах», «Лингва. Английский клуб», «Логика и программирование», «Самоделкин. Моделирование» и многое другое. О создании творческой среды для интеллектуального развития молодежи говорил в своем Послании лидер нашего региона Алексей Геннадьевич Дюмин. Неслучайно 2018 год объявлен в Тульской области Годом образования и новых знаний. Губернатор придает особое значение мотивации молодых людей к участию в жизни области. Поддержка молодого поколения – это инвестиции в наше будущее. Нам нужны образованные, инициативные и творческие люди, умеющие принимать нестандартные решения.