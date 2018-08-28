Предприниматели «ОПОРЫ РОССИИ» воспитают «Кадры будущего»

СЕГОДНЯ 10:52 2018-08-28T10:59:19+03:00

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В центре образования № 1 имени Героя России Д. Горшкова в Туле состоялся трехдневный слет старшеклассников и студентов. Мероприятие прошло в рамках стратегической инициативы АСИ.

Старт проекта «Кадры будущего для регионов» был дан в апреле 2018 года, и Тульская область вошла в число «пилотных» субъектов РФ.

Целью проекта стало формирование региональных лидерских команд из числа талантливых и высокомотивированных детей, молодежи и их наставников.

Так, в течение трех дней две сотни тульских мальчишек и девчонок в возрасте от 13 до 17 лет учились правильно формулировать цели и задачи проектов, создавать презентации, разрабатывать планы, работать в команде.

В ходе подготовки к следующему этапу тульская тренерская команда инициативы АСИ «Кадры будущего для регионов» провела Школу наставников. В число тульских тьютеров вошли лидеры бизнеса, руководители ведущих образовательных организаций, предприятий и банков.

В рамках встречи они ознакомились с 18-тью проектами старшеклассников и студентов, каждый из которых получит своего наставника для дальнейшей работы.

Руководитель Тульского отделения «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов предложил к каждому проекту, в качестве дополнительного наставника, представителя своей организации.

- Мы ознакомились с проектами ребят, которые они подготовили после трехдневного интенсива. Удивило, что большинство из них являются социальными и направлены на решение проблем региона. Мы постараемся подобрать для большинства проектов наставников от «ОПОРЫ РОССИИ», чтобы они дали экспертную оценку и помогли доработать проекты, - отметил член Правления – председатель ТРО «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов.