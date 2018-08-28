2018-08-28T10:03:21+03:00
Общество

Редакция «Комсомольской правды в Туле» поздравляет с Днем рождения Алексея Дюмина

Желаем главе региона крепкого здоровья и успехов
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: портал Правительства ТОФото: портал Правительства ТО
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Коллектив "Комсомольской правды в Туле" поздравляет с Днем рождения губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина.

Успехи региона в различных отраслях говорят о том, что Вы состоялись как руководитель, заслужили уважение туляков как грамотный управленец и мудрый политик.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, успеха в Ваших начинаниях, твердости в выполнении намеченных целей, поддержки и понимания со стороны близких.

Пусть Вас никогда не покидают надежда, мудрость и терпение, а годы, которые впереди будут такими же яркими, наполненными счастливыми, запоминающимися событиями!

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