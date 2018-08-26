2018-08-27T17:52:11+03:00
Происшествия

В Тульской области обрушился балкон с людьми: прокуратура провела проверку

В действиях управляющей компании нашли нарушения
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Фото: СУ СК РФ по Тульской областиФото: СУ СК РФ по Тульской области
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Прокуратура Тепло-Огаревского района провела проверку по факту обрушения балкона в доме № 10 в поселке Мичуринский.

Напомним, вечером 19 августа мужчина со своей сестрой и маленьким сыном вышли на балкон своей квартиры на втором этаже дома. Внезапно, балкон обрушился и полетел вниз вместе людьми. Медики диагностировали у мужчины ушиб руки, у женщины - перелом руки, у мальчика - повреждение бедра.

Проведенная прокуратурой проверка показала, что управляющая организация «Волчье-Дубравское ЖКХ» не исполняла требования жилищного законодательства.

С 2016 года управляющая компания только один раз – в феврале 2018 года - по заявке жителей визуально осмотрела конструктивные элементы здания. Однако явных признаков разрушения не нашла.

Бездействие и формальное отношение должностных лиц управляющей организации при выполнении работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома в рамках заключенного договора управления, отсутствие контроля со стороны директора предприятия в указанной сфере, привело к тому, что в результате коррозии арматуры в основании балконной плиты квартиры произошло ее обрушение, сообщили в прокуратуре области.

Прокуратура района директору МКП «Волчье-Дубравское ЖКХ» внесла представление об устранении нарушений жилищного законодательства. А также потребовала составить график обследований многоквартирных домов, находящихся в их управлении, для выявления конструктивных элементов общедомового имущества, подлежащих текущему ремонту и составить план текущего ремонта.

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