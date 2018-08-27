2018-08-27T15:49:51+03:00
Общество

«Собери ребенка в школу!»: тульские приставы нагрянули к неплательщикам алиментов

В ходе рейда тульские судебные приставы-исполнители провели проверку имущественного положения должников
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской областиФото: пресс-служба УФССП России по Тульской области
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В преддверии Дня знаний с начала августа 2018 года в УФССП России по Тульской области проходит традиционная акция под названием «Собери ребенка в школу!». Она призвана помочь родителям, воспитывающим детей в одиночестве, а также привлечь к ответственности тех, кто забыл про родительский долг и уклоняется от уплаты алиментов.

В рамках акции на территории Тульского региона судебными приставами проводятся рейды - выходы на дом к должникам, злостно уклоняющимся от уплаты алиментов на содержание своих детей.

Так, сегодня, 27 августа 2018 года, правоохранители отправились по адресам должников в Пролетарском районе Тулы.

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В ходе рейда судебные приставы-исполнители провели проверку имущественного положения должников. В соответствии с законом, были произведены опись и арест имущества (два телевизора, микроволновая печь и музыкальный центр), которое в случае неуплаты долга будет продано на аукционе в счет погашения долга.

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

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