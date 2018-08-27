Пять причин болей в горле, и почему нельзя греть ухо солью

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-27T15:18:04+03:00

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- Здравствуйте, недавно когда сильно высунул язык увидел некое уплотнение с правой стороны, на корне языка. Судя по поиску данной проблемы в интернете, это похоже на увеличенную язычную миндалину. Так ли это? Или это может быть онкологией? Иван.

- При самостоятельном осмотре полости рта, язычную миндалину увидеть невозможно и находится она строго по центру- у корня языка.Вероятно, вы увидели гиперплазию ( увеличение) лимфоидной( защитной ) ткани по правому краю языка. В данном случае необходимо обязательно исключить онкологическое заболевание. В этом интернет вам не помощник. Нужно обратиться к врачу, который возьмет биопсию материала (это легко сделать в нашей клинике). Если онкология не подтверждается исследованием, значит уплотнение вызвал воспалительный процесс. Это может быть глоссит — воспаление языка. Но точный диагноз поставит только врач после осмотра.

- Начало неметь горло, пошла к врачу, сказали, что острый фарингит, пила таблетки помогло только на некоторое время. После этого на языке появились прыщики и синие маленькие вены. Помогите, что делать? Анна.

- По Вашему описанию- это однозначно воспаление. С ними надо бороться! В этом случае очень важно взять мазки из зева и носа на флору и чувствительность к антибиотикам. Лечение назначается в день осмотра,после получения результатов мазка лечение корректируется.

- Во время отдыха на море в другом городе у ребенка заболели уши. Что делать? Олеся.

- Конечно, необходимо обратится к лор-врачу, потому что боли в ушах бывают по разным причинам. Если нет такой возможности, то даем ребенку обезболивающее (нурофен или панадол). А вот капать какие-либо капли в уши до осмотра врача лучше не стоит. Для каждого заболевания существует определенный препарат. Неподходящие капли могут оказать токсическое воздействие на слуховой нерв. В результате неправильного лечения, ребенок может оглохнуть.

- Однажды ночью заболело горло как при простуде, на утро все прошло, к вечеру снова, на следующее утро также тишина, а теперь уже вторую неделю когда разговариваю периодически возникает и исчезает режущая резкая боль. Других симптомов нет. Ни температуры, ни боли при глотании, никуда не отдает ничего, горло не красное, миндалины не увеличены. Может ли это быть рыбная кость в горле? Я ем рыбу почти каждый день. Валентина.

- Существует пять причин болей в горле. Первая - инородное тело, то есть может быть и рыбная кость. Вторая причина — травма, то есть кость могла не застрять, но поцарапать или кольнуть. Третья причина — это онкология.

Все эти три причины лор-врач исключает при осмотре.

Следом остаются только две — аллергия и воспаление. Других причин нет. Обратитесь к врачу, и картина станет ясна.

- Несколько дней назад обнаружил увеличение левой подчелюстной слюнной железы. Левая железа немного больше правой и менее плотная. Других жалоб нет. Стоит ли обращаться к врачу? Александр.

- Скорее всего, вы нащупали не слюнную железу, а увеличенный лимфатический узел. Это говорит о том, что в вашем организме развивается инфекция( по топографии - в ЛОР органах). Необходимо обратиться к врачу, чтобы назначить правильное обследование и лечение.

- Два дня назад при мытье головы в ухо попала вода. Теперь постоянно я ощущаю шум в ухе, оно как будто заложено. Возможно ли помочь себе в домашних условиях? Екатерина.

- Возможно в ухе образовалась серная пробка, которая при попадании воды разбухла. В данном случае поможет препарат А-церумен. Если после него пробка не растворится, приходите к нам в клинику, где мы проведем простую процедуру промывания.

- Можно ли греть ухо солью, когда болит? Алена.

- Самостоятельно назначать себе прогревание ни солью, ни гречкой, ни грелкой нельзя! Использование сухого тепла ведет к ускорению процессов размножения бактерий. Это может стать причиной возникновения тяжелых осложнений, таких как менингит, абсцесс мозга, сепсис и так далее. Чтобы исключить вероятность ухудшения состояния здоровья, перед использованием тепловых процедур нужно обязательно посоветоваться с отоларингологом.

- У меня закладывало уши, с правой стороны больше всего... лор сказал , что это по части невролога, а невролог посмотрел и оправил к лору. Продолжались симптомы около двух месяцев, сильно закладывало с утра, потом в течение дня отпускало. Сейчас прошло. С чем это может быть связано? Татьяна.

- Одно ухо закладывает, когда идет воспаление евстахиевой трубы. Евстахиева труба вентилирует среднее ухо и состояние ее напрямую связано с состоянием полости носа и придаточных пазух. Не исключено, что необходима рентгенограмма придаточных пазух носа. Лечение такой проблемы довольно простое, медикаментозное. Этим должен заниматься лор, а не невролог.

- У моей четырехлетней дочери уже неделю не проходят зеленые выделения из носа? Делаем промывания, но не проходит. Что делать? Юлия.

- Если идут такого рода выделения, значит это воспаление. И оно может проходить глубже, чем в носу. Например, в решетчатых пазухах. Придаточные пазухи носа в домашних условиях промыть невозможно. У нас в клинике промывание носа проводится детям с 10- дневного возраста при помощи ЛОР комбайна.

- Добрый день! Мне 54 года. Появились проблемы с носом. Во-первых, может само по себе из носа вытекать жидкость, правда кратковременно. Но все равно не приятно, так как может в любое время пойти. Во-вторых, последние четыре месяца иногда может пойти и кровь, при чем всегда бежит из правой ноздри. Тоже бежит кратковременно. Ни каких болей нет. Голова не болит. Проверял давление во время кровотечения-норма. Сосуды слабые? Тогда почему только справа? Подскажите, пожалуйста, отчего это может быть? Уже думаю, а может это старческое? Сергей.

- Это не старческое, я вас уверяю. Это борьба иммунитета с отеком ( вяло текущим воспалением)в полости носа,и,возможно в придаточных пазухах носа. Когда организм побеждает, отек сходит и жидкость вытекает. Кровотечение также возникает из-за воспалительного процесса- истончается слизистая полости носа в зоне Киссельбаха- в месте наибольшего скопления сосудов.

- Можно ли полностью вылечить хронический гайморит? Ирина.

- Любое хроническое заболевание бывает в обострении и в ремиссии. Не исключение и риносинусит или же гайморит. При данном заболевании ремиссия, это когда нет четырех симптомом: выделений из носа, заложенности, нарушений обоняния и боли в проекции придаточных пазух носа.

Ремиссия более пяти лет может считаться полным выздоровлением. Главное - проводить поддерживающее лечение. Это возможно делать и самостоятельно по рекомендациям врача, без ежегодного посещения клиники.

- Может ли лор определить онкологию гортани визуальным осмотром глотки, гортани и носа? Кристина.

- Конечно! Для этого мы делаем непрямую ларингоскопию. Усаживаем пациента, берем его язык салфеточкой в руку, оттягиваем и специальным зеркальцем осматриваем все этажи гортани: верхний, средний и нижний. Также мы можем в нашей клинике сделать эндоскопию глотки, гортани и носа. Все будет видно на экране монитора не только врачу, но и пациенту.

- Много врачей обошел с проблемой неприятного запаха изо рта, но результата ноль. Ничего не болит, носовые пазухи чистые, миндалины не красные. В носоглотке постоянно слизь с неприятным запахом. Что делать? Алексей.

- Это клинические проявления хронического риносинусита. В данном случае мало рентгенограммы. Необходимо сделать МРТ придаточных пазух носа. Слизь в носоглотке говорит о воспалительном процессе. Отсюда и специфический запах. Приходите на прием в нашу клинику и мы сделаем все, чтобы вам помочь!