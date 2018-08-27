В связи с автопробегом памяти В.Ф. Маргелова в Туле будет ограничено движение

СЕГОДНЯ 10:24 2018-08-27T10:33:19+03:00

Также будут запрещены остановка и стоянка

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7 сентября 2018 года, в Туле пройдет Всероссийский автопробег, посвященный 110-летию со дня рождения В.Ф. Маргелова и 100-летию образования РВВДКУ.

Так, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении масштабного мероприятия, будет запрещена остановка и стоянка транспорта с 00:00 до 19:00 7 сентября на разворотном кольце площади Победы (включая территории, прилегающие к площади).

Кроме того, в этот же день с 17:00 до 19:00 на указанной территории ограничат движение транспорта.

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