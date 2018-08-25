2018-08-24T17:40:30+03:00
Происшествия

Жителя Тульской области осудили за угоны, которые он совершил шесть лет назад

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

38-летний житель поселка Дубна в Тульской области признан виновным двух угонах. Осудить его смогли только спустя шесть лет, после того, как он эти авто похитил.

Дело было в ноябре 2012 года в поселке Дубна. Мужчина увидел припаркованный на стоянке у дома №7 по улице Л. Толстого автомобиль "ВАЗ-21074". Он залез в салон, разобрал замок зажигания и, перемыкнув провода, завел двигатель. На "семерке" туляк благополучно доехал до гаражного кооператива, где приглянулась ему еще одна машина - "ВАЗ-2106".

Мужчина пересел в "шестерку", находящимся в салоне ключом завел двигатель и доехал до 5 км автодороги Дубна-Поречье-Бабошино Дубенского района.

Куда он последовал потом - история умалчивает, но о преступлениях мужчины полицейским стало известно только спустя шесть лет, в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Так, приговором суда жителю поселка Дубна назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Суд уходит в астрал: медиум уверяет, что слышит голос умершего индуса и просит полмиллиона рублей
Сибирячка Лола Байкова передает людям волю покойного индуса и учит бороться с пришельцами. Однако обижается, когда ее последователей называют сектой [фото, видео]
Полковника из колонии строгого режима задержали с 300 тыс. рублей, за которые он обещал устроить УДО заключеному
Появилось видео задержания начальника новокуйбышевской ИК Андрея Гурьянова, которого пять лет назад уже собирались уволить за комнаты свиданий повышенной комфортности
Новости 24