Жителя Тульской области осудили за угоны, которые он совершил шесть лет назад

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-24T17:40:30+03:00

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38-летний житель поселка Дубна в Тульской области признан виновным двух угонах. Осудить его смогли только спустя шесть лет, после того, как он эти авто похитил.

Дело было в ноябре 2012 года в поселке Дубна. Мужчина увидел припаркованный на стоянке у дома №7 по улице Л. Толстого автомобиль "ВАЗ-21074". Он залез в салон, разобрал замок зажигания и, перемыкнув провода, завел двигатель. На "семерке" туляк благополучно доехал до гаражного кооператива, где приглянулась ему еще одна машина - "ВАЗ-2106".

Мужчина пересел в "шестерку", находящимся в салоне ключом завел двигатель и доехал до 5 км автодороги Дубна-Поречье-Бабошино Дубенского района.

Куда он последовал потом - история умалчивает, но о преступлениях мужчины полицейским стало известно только спустя шесть лет, в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Так, приговором суда жителю поселка Дубна назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.