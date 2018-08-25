2018-08-24T16:50:43+03:00
Общество

Собрались в лес за грибами? Помните о собственной безопасности!

Тульские спасатели рассказали, как подготовится к "тихой охоте"
Виктория ЯКУШИНА
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С начала августа зафиксировано три случая заблудившихся грибников. Как показывает практика, осенью данное количество опять возрастет.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона, что, отправляясь в лес на прогулку или в поход за грибами, необходимо помнить об элементарных мерах собственной безопасности.

1. Отправляясь в лес - зарядите телефон.

2. Перед тем, как отправиться в лес, сообщите близким или друзьям, куда вы идете и на какое время.

Это одно из основных правил, которое действует в отношении любого похода в любом составе. Если к назначенному времени вы не вернулись, вас обязательно начнут искать.

3. Определите место стоянки и время возвращения.

Если вы с компанией приехали в лес за грибами, обязательно решите, кто и в каком направлении пойдет, договоритесь, в какое время вы должны вернуться к месту стоянки. В случае если вы заблудились, это поможет, своевременно начать ваши поиски в указанном направлении.

4. Возьмите все необходимое.

Собираясь в лес, обязательно возьмите с собой самое необходимое, а именно: компас, нож, спички, соль, заряженный мобильный телефон, небольшой продуктовый паек, легкую запасную одежду.

5. Одевайтесь в яркую одежду!

Спасатели советуют надевать в лес одежду ярких цветов, а не камуфлированную, как это делают многие. Камуфляж существенно осложняет поиски потерявшегося, а яркая одежда позволит заметить человека среди зеленых деревьев и кустов. И, конечно же, надо надеть что-то на голову, длинные брюки и удобную обувь.

6. Осмотритесь на местности.

Прежде чем войти в лес, выясните, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты, для того, чтобы схематично представить себе границы местности, в которой будешь ходить. Определите по компасу стороны света, чтобы знать, в каком направлении вы будете возвращаться.

Если вы заблудились:

- успокойтесь, остановитесь и попробуйте вспомнить дорогу;

-позвоните в службу спасения по телефонам 112 и 101;

- старайтесь двигаться только по линейным ориентирам: тропинки, дороги, просеки, линии электропередачи и т. п;

- если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, разведите костер, пойте песни - по дыму и голосу найти человека легко. Колотите палками о деревья - звук от них далеко расходится по лесу;

-слушайте внимательно и выходите на звук сирены или гудка автомобиля.

-идите на шум железной дороги, машин, лай собак;

-выходите на воду и двигайтесь вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река - к людям;

-если начинает темнеть, не паникуйте. Сделайте постель из лапника, костер желательно, поддерживать всю ночь - киньте туда пару толстых веток. Лучше зажигать несколько маленьких костров, чем один большой.

Основные способы ориентирования в лесу:

- По мхам и лишайникам. На камнях и деревьях они более густо покрывают поверхность с северной стороны, там же обычно растут древесные грибы.

- По муравейникам. Большинство из них находится с южной стороны дерева

- По коре и кроне деревьев. Кора на деревьях более тёмная с северной стороны. На соснах есть вторичная кора, которая во время дождя с северной стороны заметно набухает и темнеет. Крона более раскидиста с юга, но заметно это только на отдельно стоящих деревьях.

- По смоле. В жаркий день смола на соснах и елях сильнее выделяется с южной стороны.

- По просекам. Обычное направление просек – с юга на север и с запада на восток.

- По траве. Трава более густая с южной стороны больших камней, и там она быстрее высыхает на солнце.

- По звукам. Звуки особенно хорошо различимы поздним вечером.

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