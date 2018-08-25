25 августа в Туле пройдет закрытие проекта «Нескучный город»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-24T16:30:05+03:00

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25 августа 2018 года, в последнюю субботу лета, туляки и гости города приглашаются на закрытие городского проекта «Нескучный город», который реализуется в Туле по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Программа мероприятий на площади Ленина:

18:00 – шоу-программа для детей. Вместе с сестрами Лизой и Розой Барбоскиными ребята отправятся на «Научное шоу» к двум веселым профессорам Взрывалкину и Химичкиной, побывают на «Иллюзион-шоу» в необычной школе магии и чудес Ильи Коржова.

18:45 – ZUMBA Open Air от ведущих инструкторов фитнес-программы города Тулы.

19:00 – гала-концерт. На одной сцене соберутся самые яркие представители тульской эстрады: хореографические коллективы «Планета KIDS» и «Браво», вокальный коллектив «Тоника», вокалисты Владимир Мискарян и Виктория Степанова, Тори Блэцмин.

Туляки получат заряд бодрости и позитивного настроения от танцевального коллектива «NEO».

20:00 – DJ SHOW MIX. В завершении вечера на сцене «Нескучного города» выступят популярные диджеи. В частности DJ: Batlle – Tuls, Ivan Alto, Wegue, Tonny Milton

А создать хорошее настроение помогут ведущий Андрей Левин и MC Максим Леуцкий.