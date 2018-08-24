В деревне Федоровка сгорел ФАП: региональный минздрав проводит проверку

СЕГОДНЯ 14:50 2018-08-24T15:22:39+03:00

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23 августа в деревне Федоровка сгорел фельдшерско-акушерский пункт. Огонь распространился по кровле от загоревшегося помещения бывшего почтового отделения.

Из помещения медучреждения успели вынести все имущество. Его вывезли в амбулаторию поселка Алешня. При возгорании никто не пострадал. Сейчас оценивается причиненный ущерб.

ФАП обслуживал жителей деревни Федоровка и прилегающих населенных пунктов. Общая численность населения порядка 1 тысячи человек, из них 400 - дети.

Теперь оказывать медицинскую помощь населению будет передвижной медицинский комплекс рядом со школой деревни Федоровка, оснащенный необходимым оборудованием. С 24 августа прием населения проводится ежедневно с 8.00 до 11.30.

Сгоревший фельдшерско-акушерский пункт будет восстановлен.Министерство здравоохранения Тульской области в кратчайшие сроки подготовит необходимую документацию.

Также региональный минздрав проверит все ФАПы, амбулатории и прилегающие к ним помещения на предмет соблюдения норм пожарной безопасности и ограничение несанкционированного доступа в них.