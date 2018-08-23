Гантирующий поставщик электроэнергии назвал благонадежных партнеров из числа управляющих компаний

23 Авг. 17:30 2018-08-24T14:33:42+03:00

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АО «ТНС энерго Тула» подвело итоги работы с потребителями электрической энергии из числа управляющих компаний.

По результатам работы в первом полугодии 2018 года, гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Тульской области был выделен ряд надежных и ответственных исполнителей коммунальных услуг, своевременно исполняющих свои обязательства по оплате поставленной электроэнергии. Среди наиболее благонадежных УК стоит отметить:

- ООО УК «Эверест»;

- ООО «СпецСтрой»;

- ООО «Внешстрой-Коммунсервис»;

- МУП МО г. Ефремов «Городская коммунальная служба»;

- ООО «Новый город».

Рейтинг добросовестных партнеров компании формируется на основе таких ключевых показателей, как отсутствие задолженности, своевременность и регулярность оплаты за потребленные энергоресурсы, четкое выполнение договорных условий, применение современных систем учета и контроля энергопотребления.

Тем не менее вопрос задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями стоит остро. На 1 августа 2018 года совокупный долг исполнителей коммунальных услуг перед гарантирующим поставщиком электроэнергии составил 1,046 млрд рублей. Некоторые предприятия коммунальной сферы продолжают наращивать задолженность, не соблюдая договорные обязательства и нарушая Постановление Правительства № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

АО «ТНС энерго Тула» напоминает, что в условиях наступления осенне-зимнего периода своевременная оплата счетов за потребленную электроэнергию –это гарантия качественного и надежного энергоснабжения жителей региона.