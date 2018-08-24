Продуктовый «светофор»: Какие предприятия Тульской области отказались маркировать продукцию

СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-24T12:20:55+03:00

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С 1 июня стартовал проект по маркировке продуктов питания тремя цветами – зеленым, желтым и красным – в зависимости от содержания в них соли, сахара и жиров. Маркировка получила название светофор.

Проект разрабатывался на основании расчетов ученых Академии наук и Роспотребнадзора, которые определили, сколько человеку в сутки нужно соли, сахара и жиров. С помощью цветовой маркировки потребителей будут информировать о содержании в данном продукте наиболее неполезных веществ.

Зеленый цвет - правильные и здоровые продукты, которые можно употреблять без ограничений. Желтый - употреблять такие продукты стоит, учитывая состояние своего здоровья, а красный — продукты, с наибольшим количеством неполезных веществ.

Добровольная цветовая индикация

Участие в проекте добровольное. Первыми на территории Тульской области его опробовала на себе компания Unilever. На упаковках своих торговых марок компания поставила маркировку об отсутствии трансжиров, количестве жиров, насыщенных жирных кислот, натрия и добавленного сахара в пересчете на 100 грамм продукта.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области направило письма на предприятия пищевой промышленности региона, которые с учетом характеристики выпускаемой пищевой продукции, могут использовать цветовую индикацию для информирования потребителя.

Рассмотрят вопрос о введении цветовой маркировки на выпускаемую продукцию (мясная и молочная продукция):

- ЗАО «Краснобор»

- ООО ПХ «Лазаревское»

- ООО «Возрождение»,

- ООО ММК «Денисово»

- ООО СПК «Игнатово»

- ОАО «Алексинский городской молочный завод»

- ООО «Тульский пионер»

- ООО Орден Ленина Племзавод «Новая Жизнь» им. И. М. Семенова»

- ООО «Новогуровский молочный завод»

Не планируют внедрять цветовую маркировку:

- ООО «Молочный завод Огаревский» (Тепло-Огаревский район Тульской области)

- ООО «Тульский зверобой» - производство колбасных изделий (Суворовский район Тульской области)

- ООО «Белевский творог»

- ИП Парамонов Ю.В. - производство колбасных изделий (Суворовский район Тульской области).

13 предприятий не сочли возможным заявить о своей позиции по данному вопросу:

- АО «Заря»- производство молочной продукции (Киреевский район Тульской области)

- ИП Улитин В.Л.- производство колбасных изделий (Богородицкий район Тульской области)

- ИП Жуков А.Н.- производство колбасных изделий (Новомосковский район Тульской области)

- ООО «Круг»- производство колбасных изделий (г.Донской Тульской области)

- ИП Рожков А.Н.- производство соленой и копченой рыбы (Новомосковский район Тульской области)

- ООО «Узловая рыба» (г.Узловая Тульской области)

- ООО «Богатырь»- производство молочной продукции (Новомосковский район Тульской области)

- ООО «Спасское»- производство молочной продукции (Новомосковский район Тульской области)

- ООО «Узловский молочный комбинат» (Узловский район Тульская область)

- ИП Крючков И.С.

- ООО «Богородицкий молочный завод» (Богородицкий район Тульской области)

- ООО «Кимовскмолпрод»- производство спредов (Кимовский район Тульской области)

- ООО «СП Рассвет»- производство молочной продукции (Ефремовский район Тульской области)

- ООО «Никольская Слобода»- производство молочной продукции (Щекинский район Тульской области).

На сахаре, твердых сырах и сливочном масле маркировки не будет

- Цветовая маркировка не наносится на пищевое сырье, продукты с простым составом - такие как сахар рафинад, растительное или сливочное масло, сахаристые (шоколадные конфеты, карамель, халва, мармелад, пастила и др) и мучные (печенье, вафли, пряники) кондитерские изделия, твердые сыры, воду, пищевые добавки, специализированное питание, вследствие высокого содержания в составе соли, сахара, жира, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области. - Данная цветовая индикация не относится к показателям, отражающим наличие опасности потребляемой пищевой продукции. Такая маркировка поможет потребителю сделать правильный выбор в пользу здорового питания.