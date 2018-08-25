В ДТП с "Камазом" и "Приорой" под Тулой погибли пять человек
Подробности произошедшего ДТП под Тулой выясняются
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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24 августа 2018 года в 20:05 в региональную службу спасения сообщили о ДТП на 200-м км трассы М-2 "Крым".
Как выяснилось, столкнулись "Лада Приора" и "Камаз". Первый выехал на "встречку" и протаранил грузовик, перевозивший в кузове зерно.
Легковушки сильно смяло после удара. Прибывшим на место спасателям для извлечения пострадавших их покороженного авто пришлось применять аварийно-спасательный инструмент "Витязь".
В результате ДТП, на месте погибли четыре пассажира "Лады". Чуть позднее умер и госпитализированный в больницу водитель машины.
Подробности произошедшего ДТП под Тулой выясняются.