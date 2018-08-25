2018-08-25T11:08:44+03:00
Происшествия

В ДТП с "Камазом" и "Приорой" под Тулой погибли пять человек

Подробности произошедшего ДТП под Тулой выясняются
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

24 августа 2018 года в 20:05 в региональную службу спасения сообщили о ДТП на 200-м км трассы М-2 "Крым".

Как выяснилось, столкнулись "Лада Приора" и "Камаз". Первый выехал на "встречку" и протаранил грузовик, перевозивший в кузове зерно.

Легковушки сильно смяло после удара. Прибывшим на место спасателям для извлечения пострадавших их покороженного авто пришлось применять аварийно-спасательный инструмент "Витязь".

В результате ДТП, на месте погибли четыре пассажира "Лады". Чуть позднее умер и госпитализированный в больницу водитель машины.

Подробности произошедшего ДТП под Тулой выясняются.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Во всех округах Тулы проходят субботники
Под Тулой столкнулись два грузовика: есть пострадавший
Погода в Туле 25 августа: ветер и +26
В Тульской области мужчина упал с моста через Оку
В выходные за порядком в Туле проследят дежурные
В Тульской области впервые состоится фестиваль казачьей культуры
На Веневском шоссе в Туле перевернулся самосвал
Движение по мосту через Красивую мечу в Ефремове планируют открыть до 24 сентября
АО «ТНС энерго Тула» призывает своих абонентов быть внимательными при оплате с помощью онлайн сервисов
В Туле проходят приемки дворовых территорий
В Большой Туле в супермаркете нашли нарушения требований пожарной безопасности
В Тульской области потерявшихся грибников ищут с помощью беспилотников
Узловская детская школа искусств вошла в ТОП-50 лучших в стране
УК «Восход» и «21 век» отстают от графика подготовки жилищного фонда к зиме
Тулячка Ксения Андреева - серебряный призер первенства Европы по велоспорту на треке среди юниоров
Комитет Тульской области по развитию туризма возглавила Лариса Соломатина
Детская школа искусств из Тульской области вошла в ТОП-50 лучших в стране
В День знаний тульские школьники смогут бесплатно посетить экзотариум
Туляк заплатит 100 тысяч рублей за незаконную постановку на учет мигрантов
В Тульской области в августе стартует вакцинация против гриппа
Жители тульской многоэтажки пожаловались на высокую плату за теплоснабжение
Под Тулой мотоциклистка слетела в кювет
За сутки в Тульской области нашли две "резиновые" квартиры
Тульский «Арсенал» сыграет с «Ростовом»
Четверо игроков тульского "Арсенала" вызваны в сборные команды
Молодой туляк за одну ночь украл аккумуляторы из пяти грузовиков
Тульские велосипедисты завоевали золото на первенстве Европы
В Тульской области сгорели дом и сарай
За неделю клещи покусали более 100 жителей Тульской области