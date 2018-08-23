2018-08-23T12:47:01+03:00
Общество

В Туле снова заговорили о строительстве нового моста через Упу

В оружейной столице обсудили планы по развитию дорожной инфраструктуры города в 2019 году
Виктория ЯКУШИНА
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Новый мост должен будет соединять улицы Мосина и Набережная ДрейераНовый мост должен будет соединять улицы Мосина и Набережная Дрейера
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Для развития транспортной инфраструктуры Тулы необходимо проведение работ по строительству новых участков улично-дорожной сети.

Об этом сообщил заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин на заседании рабочей группы Штаба по стратегическому развитию Тулы.

Новые участки позволят организовать транспортные связи между районами города и снизить транспортную нагрузку на существующие объекты, такие как:

– дорога от д. Нижняя Китаевка до п. Лихвинка (ориентировочная стоимость 82 млн рублей);

– дорога, соединяющая Торховский проезд и Веневское шоссе (ориентировочная стоимость 80 млн рублей);

– дорога от Московского путепровода, ведущая к ул. Ряжской, вдоль ж/д путей (ориентировочная стоимость 90 млн рублей);

– дорога и разворотное кольцо в микрорайоне «Петровский квартал» (ориентировочная стоимость 107 млн рублей);

– дублер проспекта Ленина (ориентировочная стоимость 17 млн рублей);

– продление ул. Сызранской до ул. М. Горького (ориентировочная стоимость 400 млн руб.);

– продление 18 Октябрьского проезда до ул. Октябрьской (ориентировочная стоимость 80 млн рублей);

– выезд с ул. Оружейной на автомобильную дорогу «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (ориентировочная стоимость 70 млн рублей).

Ремонт и строительство мостов

Всего в Туле 22 мостовых сооружения, по каждому из них проведено обследование технического состояния. Из них семь мостовых сооружений требуют проведения работ по ремонту с разработкой проектно-сметной документации.

Путепровод на Веневском шоссе представляет собой помеху для беспрепятственного движения авто, поэтому администрацией Тулы после принятия данного путепровода в муниципальную собственность будет разработана проектная документация на реконструкцию для увеличения пропускной способности (ориентировочная стоимость 50 млн рублей).

Также прорабатывается вопрос возможности строительства путепровода через железнодорожные пути в районе переезда на ул. Столетова. Созведение планируется за счет частных инвестиций в рамках концессионного соглашения.

Кроме того, планируется строительство автодорожного мостового перехода через реку Упу, соединяющего улицы Мосина и Набережная Дрейера, с мостовыми подходами и примыкающими участками автомобильных дорог общего пользования.

Стоимость строительства, заявленного инвесторам, составляет 750 млн рублей.

Такой мост необходим для оптимизации организации транспортного сообщения между Советским и Зареченским районами города Тулы, а также снижения нагрузки основных транспортных магистралей.

Итого

Для приведения улично-дорожной сети МО город Тула в нормативное состояние и реализации вышеперечисленных мероприятий администрации города Тулы необходимы денежные ассигнования в объеме более 8 млр. рублей.

О тротуарах и «слепых» светофорах

Алексей Крыгин также остановился на мероприятиях по организации дорожного движения.

Так, на улично-дорожной сети Тулы функционирует 178 светофорных объектов, из них 90 «слепых», ламповых светофоров требуют реконструкции. Ориентировочная стоимость данных мероприятий составляет 100 млн руб. Исходя из бюджета на это запланировано 5 млн руб., которые позволят реконструировать 4-5 светофорных объектов.

На территории Тулы расположено 266 зданий учреждений образования, из которых в настоящее время в ненормативном состоянии в вопросе обеспечения безопасности жизни и здоровья детей – порядка 150.

В городе расположено 750 пешеходных переходов, из которых порядка 200 требуют обустройство пешеходных коммуникаций (подходы, тротуары) на общую стоимость 80 млн руб.

В рамках нанесения дорожной разметки необходимо ежегодное финансирование 45 млн руб., на 2019 год на эти цели предусмотрено 30 млн руб.

Кроме того, в 2019 году администрацией планируется выполнить ремонт 77 придомовых территорий. Для достижения комплексного результата необходимо проведение ремонта межквартальных проездов, прилегающих к благоустраиваемым дворовым территориям.

Запланированы работы по ремонту участков ливневой канализации, подземных пешеходных переходов.

В 2019 году при составлении проектно-сметной документации на ремонт дорог будет учитываться потребность в ремонте и обустройстве тротуаров.

Голосование

- С целью составления плана по ремонту дорог на 2019 год и изучения общественного мнения на сайте администрации города Тулы размещен перечень дорог для голосования, в котором участвует 1489 объектов. По результатам рейтингового голосования, с учетом пожеланий жителей, будет сформирован план проведения ремонта дорожного фонда в 2019 году. Для более объективного рассмотрения результатов голосования введена бальная система оценки объектов, включающая в себя такие критерии как магистральность, социальная значимость, наличие маршрутов общественного транспорта. Утвержденный список дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году, будет опубликован на сайте администрации до 15 декабря 2018 года, – отметил Крыгин.

Отметим, что помимо всего прочего члены рабочей группы обсудили ряд вопросов, касающихся организации велодорожек, автомобильных развязок, инфраструктуры и возможностей транспортного развития в новых микрорайонах, целесообразности трамвайного движения, выноса воздушных кабельных сетей в подземные коллекторы по ул. Советской и др.

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