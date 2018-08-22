Экстрасенсы вели расследование под Тулой: Шепс и Раджабова исследовали "дорогу смерти"
Автодорога "Болохово-Шварц" под Тулой имеет горькую славу.
Только в этом году на дороге произошло несколько ДТП. В мае лоб в лоб столкнулись «Ниссан» и «десятка», погибли мужчина и подросток. Через несколько дней «Опель» слетел в кювет, погиб молодой парень. В середине июня - еще одно ДТП с тремя пострадавшими.
Вероятно, что большая часть аварий на этой трассе происходят из-за пьяных водителей, а также по причине отсутствия опознавательных знаков и фонарей на автодороге.
Но туляки предполагают, что причинами участившихся ДТП может являться и нечто паранормальное.
Так, 21 августа 2018 года на дорогу "Болохово-Шварц" прибыли люди со сверхъестественными способностями.
В рамках съемок нового эпизода телепроекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших" медиум Александр Шепс и ясновидящая Зулия Раджабова исследовали участок автодороги и нарекли его "дорогой смерти".
Александр Шепс и Зулия Раджабова ведут расследование под Тулой.
Что именно смогли увидеть экстрасенсы и как они объяснили происходящее на трассе под Тулой, пока не разглашается. Программа стартует в эфире телеканала этой осенью.
Фото: соцсети
Фото: соцсети