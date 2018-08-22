2018-08-23T10:57:59+03:00
Общество

Экстрасенсы вели расследование под Тулой: Шепс и Раджабова исследовали "дорогу смерти"

Съемки нового эпизода шоу прошли недалеко от города Болохово [видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Автодорога "Болохово-Шварц" под Тулой имеет горькую славу.

Только в этом году на дороге произошло несколько ДТП. В мае лоб в лоб столкнулись «Ниссан» и «десятка», погибли мужчина и подросток. Через несколько дней «Опель» слетел в кювет, погиб молодой парень. В середине июня - еще одно ДТП с тремя пострадавшими.

Вероятно, что большая часть аварий на этой трассе происходят из-за пьяных водителей, а также по причине отсутствия опознавательных знаков и фонарей на автодороге.

Но туляки предполагают, что причинами участившихся ДТП может являться и нечто паранормальное.

Так, 21 августа 2018 года на дорогу "Болохово-Шварц" прибыли люди со сверхъестественными способностями.

В рамках съемок нового эпизода телепроекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших" медиум Александр Шепс и ясновидящая Зулия Раджабова исследовали участок автодороги и нарекли его "дорогой смерти".

Александр Шепс и Зулия Раджабова ведут расследование под Тулой.

Что именно смогли увидеть экстрасенсы и как они объяснили происходящее на трассе под Тулой, пока не разглашается. Программа стартует в эфире телеканала этой осенью.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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