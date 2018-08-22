В Туле отпраздновали День Государственного флага РФ
22 августа 2018 года в самом сердце города - Тульской кремле - прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ.
День Государственного флага России 2018 в Туле
Для жителей и гостей региона состоялись тренинги, интерактивные игры, были организованы фотозоны.
День Государственного флага России 2018 в Туле
День Государственного флага России 2018 в Туле
Вечером на эстраде прошел танцевальный флешмоб, а также концертная программа с участием творческих тульских молодежных групп.
День Государственного флага России 2018 в Туле
Также прошла дискотека проекта «Рэп Завод». На сцене выступили дуэт «Балу и Тали» и диджей Санрайз.
День Государственного флага России 2018 в Туле
День Государственного флага России 2018 в Туле
Завершилось празднование в Туле запуском в небо гелиевых шаров с диодами, окарашенных в цвета флага России.
День Государственного флага России 2018 в Туле
День Государственного флага России 2018 в Туле