2018-08-22T17:10:54+03:00
Спорт

Все для фитнеса: на набережной Упы в Туле установили спортивную площадку

Занятия на площадке совершенно бесплатно будут проводить профессиональные тренеры [фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Теперь на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста в Туле можно с комфортом заниматься спортом.

На новой современной площадке для кроссфита и силовых видов спорта могут тренироваться люди разных возрастных категорий и физической подготовки.

Как сообщил начальник управления физической культуры и спорта Михаил Трунов, в скором времени занятия на площадке будут проходить под присмотром профессиональных тренеров. Занятия со специалистами будут бесплатными для всех желающих.

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Кроме того, в сентябре запланировано официальное открытие, в рамках которого состоятся спортивные соревнования, открытые тренировки и мастер-классы по ведущим направлениям совместно с федерацией функционального многоборья, федерацией пауэрлифтинга и др.

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Площадка доступна круглосуточно и абсолютно бесплатно, оборудование не уступает полноценному спортивному залу. Люди могут в свободном доступе заниматься не только спортивной гимнастикой, но и бодибилдингом, фитнесом, кроссфитом, гиревым спортом, пауэрлифтингом, армреслингом.

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Также для удобства туляков здесь организовано освещение и видеонаблюдение. В ближайшее время на площадке появится специальное резиновое покрытие.

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