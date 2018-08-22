2018-08-22T16:31:43+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" поздравил Артема Дзюбу с Днем рождения

22 августа нападающему Артему Дзюбе исполняется 30 лет
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ПФК "Арсенал"Фото: ПФК "Арсенал"
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22 августа 2018 года празднует свой День рождения бомбардир «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.

Футболисту, ставшему в одночасье кумиром миллионов, исполняется 30 лет.

Артем отлично сыграл в весенней части чемпионата России-2017/18 за тульский «Арсенал». Он поспобствовал достижению оружейниками лучшего результата в истории и смог завоевать любовь и уважение тульских болельщиков.

ПФК не остался в стороне и поздравил экс-канонира с юбилеем:

- Во время чемпионата мира мы пристально следили за игрой Артема в сборной России и радовались его голам и успехам всей команды. Нам приятно осознавать, что аренда в «Арсенале» помогла Дзюбе обрести себя и ярко проявить в матчах самого высокого уровня. Поздравляем Артема Дзюбу с 30-летием и желаем богатырского здоровья, счастья, удачи, верных друзей, продолжать радовать футбольный мир голами и фирменным юмором.

Туляки тоже присоединились к поздравлению и оставили свои послания на странице болельщиков тульского "Арсенала" в Вконтакте:

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