Николаус ФРАЙ: У «РОСГОССТРАХА» не может быть не амбициозных целей

СЕГОДНЯ 15:14 2018-08-22T15:17:41+03:00

21 августа Тулу посетил генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Николаус Фрай. Несмотря на его плотный график, мы встретились и побеседовали о планах развития компании на ближайшие годы

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- «Росгосстрах» – старейшая страховая компания страны, три года остается до 100-летнего юбилея. Какие цели стоят перед компанией к такой серьезной дате?

- Мы уже активно готовимся к этому значимому для нас событию. В период до 2021 года РОСГОССТРАХ планирует выйти в лидеры розничного страхования в России с самым большим портфелем клиентов по страхованию недвижимости и имущества граждан, а также по автокаско. В наших планах - укрепиться в ТОП-3 лидеров корпоративного страхования.

Данную стратегию мы разработали в первом квартале текущего года, в ней обозначены не только наши ориентиры, но и конкретный, последовательный план действий: мы точно понимаем, что надо делать, чтобы достигнуть обозначенных целей. Стратегия амбициозна, но у компании РОСГОССТРАХ и не может быть иной.

- Не так давно «Росгосстрах» вошел в группу «Открытие». Ваша позиция в ее составе сегодня какова?

- Напомню, что год назад у нашей компании и у банка «Открытие», а также у ряда других структур, были серьезные финансовые проблемы.

Центральный банк России оказал инвестиционную поддержку, включив нас в состав Группы «Открытие».

Сегодня «РОСГОССТРАХ - ее ключевой актив с разных точек зрения: имею в виду размер компании, известность бренда, позиции на рынке, численность коллектива, опыт работы и др. Компания обладает огромным потенциалом, и мы должны этот потенциал реализовать.

На данный момент в Группе «Открытие» мы занимаем лидирующую роль, исполняя функционал главного провайдера страховых продуктов. Важно, что теперь мы имеем возможность реализовывать наши продукты не только через собственные каналы дистрибуции, но и через солидную сеть банка «Открытие».

- Как известно, «Росгосстрах» во 2 квартале 2018 года получил первую прибыль за три года. Как это удалось?

- Уточню: не только во втором, но и в первом квартале! Но в начале ненадолго вернемся в прошлое. У нас был сложный период, начиная с 2014 года, когда рынок ОСАГО попал в кризис. Убыточность нашей компании в этом сегменте порой достигала 183%. Это значит, что за каждый рубль страховой премии мы должны выплатить 1,8 рубля убытка. А это прямая дорога к краху!

Я пришел в компанию весной прошлого года, и в первую очередь, надо было сделать все, чтобы мы вышли из этого убыточного периода, справились с ситуацией в ОСАГО.

Совместно с новым топ-менеджментом компании мы запустили антикризисную программу преодоления убыточности в ОСАГО:

приняли ряд мер по усилению качества продаж полисов, ужесточили процедуры урегулирования убытков, что привело к сокращению доли рынка. Мы усилили контроль за бланками строгой отчетности, дебиторской задолженностью, за неавторизованными полисами – т.е. полисами, проданными нашими партнерами и посредниками. Компания стала более аналитически подходить к возможным убыткам. Безусловно, положительную роль сыграл процесс «натурального возмещения»: данный процесс мы используем по максимуму, направляя на СТОА около 90% клиентов по «автогражданке», на которых по закону распространяется право «натурального возмещения».

Все это позволило РОСГОССТРАХу кардинально переломить ситуацию и получить первую прибыль за 3 года - 1 квартал 2018-го компания завершила с символическим «плюсом» в 1,2 млрд рублей. А за полугодие чистая прибыль по Группе «Росгосстрах» составила 3 млрд. руб. На сегодняшний день мы имеем убыточность по ОСАГО ниже 100%, т.е. ситуация коренным образом поменялась. Это и позволило получить нам положительный финансовый результат.

- Есть ли гарантии столь же успешного завершения III и IV кварталов этого года?

- Уверен, что поступательное движение будет продолжаться. Я все время говорю про ОСАГО. Потому что это был самый большой источник убытков. Теперь ситуация в этом сегменте стабилизировалась, что дает почву для позитива. А другие наших страховые продукты генерируют хорошие результаты.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее, но понимаем, что гарантировать столь же успешное завершение III и IV кварталов года будет непросто. Финансовые показатели позволяют сделать несколько важных выводов. Во-первых, запущенная нами антикризисная программа в ОСАГО — управление процессом продаж и жесткий контроль в урегулировании убытков — не просто доказала успешность, а оказалась более результативной, чем мы предполагали. Во-вторых, положительный результат - подтверждение того, что начавшаяся программа стабилизации и трансформации бизнес-процессов идет в строгом соответствии с планом и в нужном направлении. Полученные результаты свидетельствуют о верно выбранном векторе развития.

- «Росгосстрах» всегда была агентской компанией. Каковы перспективы на этот счет?

- Мы постоянно инвестируем в поддержку и обучение наших агентов. Это, пожалуй, самое главное направление для нашей компании, ведь «Росгосстрах» – это исторически агентская компания. Сейчас у нас работает 35 000 агентов, а к нашему столетнему юбилею мы хотим довести этот показатель до 550 000. Мы рассчитываем, что через три года наш агентский корпус будет не только самым многочисленным, но и самым эффективным.

- На развитие каких видов страхования намерены сделать ставки в ближайшее время?

- Наша задача – инвестиции в различные проекты: и в новые, и в уже существующие. Мы будем вкладываться в укрепление агентского корпуса, в развитие и модернизацию продуктовой линейки, в расширение в крупных городах розничного бизнеса, в банкострахование, в корпоративное страхование, включая ДМС... Реализация планов позволит рассчитывать как на сохранение доверия миллионов граждан, так и на возвращение высоких позиций в кругу финансовых институтов.

Важное направление: внедрение полной линейки предложений по страхованию жизни. Продажи в данном сегменте мы начнем уже в IV квартале этого года.

- Расскажите поподробнее о работе в этом сегменте…

- Страхование жизни - очевидный драйвер страхового рынка, и было бы странным, если бы РОСГОССТРАХ проигнорировал эту тенденцию.

Страхование жизни входит в более широкое понятие личное страхование, которое включает в себя, в частности, страхование от несчастных случаев. Например, человек получает травму, не может работать, а надо платить за кредит в банке – в этом случае страховка и придет ему на помощь.

Еще одно направление в этом сегменте – это накопительное страхование жизни - продукт, с доходностью выше, чем депозит в банке. Т.е. страхование жизни можно рассматривать не только как защиту, но и как инструмент получения очень хорошей прибыли от сбережений.

В нашей компании накоплен колоссальный опыт работы по страхованию жизни, в этот процесс вовлечены тысячи агентов. Сочетание опыта с новыми каналами дистрибуции и новыми технологиями, доступ к которым дает синергия с банком «Открытие», позволяет нам уже в ближайшее время претендовать на одну из лидерских позиций в этом сегменте.

- «Росгосстрах» будет инвестировать в digital?

- Конечно! Мы должны соответствовать современным трендам, и создаем сейчас серьезный задел для развития.

Инвестиции в digital – одно из важнейших для нас направлений: в планах – превращение мобильного приложения и сайта РОСГОССТРАХа в ключевые каналы продаж и сервисной поддержки клиентов. Мы будем вкладывать средства и в фундаментальное изменение базовой IT-инфраструктуры компании. На создание новых IT - платформ до 2021 года планируется направить около 5 млрд руб.

- Для реализации амбициозных целей необходима высококлассная команда. В «Росгосстрахе» она есть?

- Безусловно! У нас очень хорошие региональные команды, в том числе и здесь, в Туле, где наш филиал является одним из самых успешных в России.

Один из элементов масштабной «перезагрузки» РОСГОССТРАХа - формирование высокопрофессиональной команды управленцев. Такая команда топ-менеджеров, обладающих опытом и компетенциями, необходимыми для воплощения наших стратегии в жизнь, уже есть!

Нас ждет немало работы. Но серьезный задел для рывка вперед, к 100-летнему юбилею, уже есть. Мы хотим, и мы будем первыми среди лучших на страховом рынке.

ПАО "Росгосстрах". На правах рекламы.