Отключили свет: куда обращаться и что делать

СЕГОДНЯ 10:11 2018-08-22T10:21:54+03:00

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Лето 2018 года в Туле не отличается погодным постоянством. После сильной жары небо над оружейной столицей частенько затягивают тучи, а следом приходят гроза, дождь и сильный ветер. Неблагоприятные погодные явления зачастую вызывают перебои в энергоснабжении, повреждая линии электропередач и оборудование.

Большинство отключений электроэнергии устраняются почти сразу, как только они происходят, но некоторые из них могут длиться гораздо дольше.

Нередко внезапное отключение света может стать проблемой. Потому, даем ответ на главный вопрос - куда обращаться и что делать, если отключили электроснабжение?

1. Посмотрите в окно, чтобы убедиться в том, что электричество отключено не только в вашей квартире или доме.

2. Проверьте электрический счётчик. В случае резкого перепада энергии, сгорании лампы или перегорании любых других электроприборов могло произойти выбивание пробки. Также обратите внимание на аварийный переключатель, он должен быть поднят вверх.

3. Узнайте у знакомых, не оповещали ли кого из них о предстоящем гашении света.

4. Позвоните по телефону «112» и изложите ситуацию как можно подробнее.

5. Кроме этого, у туляков появилась возможность сообщить об отключениях электроэнергии, низком уровне напряжения и дефектах электрооборудования через интернет-портал «Светлая страна». Сообщения поступают напрямую специалистам компании и тут же обрабатываться.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».