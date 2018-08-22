«Арсенал» начал новый сезон на мажорной ноте

СЕГОДНЯ 09:20 2018-08-22T09:37:06+03:00

Подопечные Олега Кононова в четырех турах записали себе в актив четыре очка и расположились на десятом месте турнирной таблицы

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Сыграв вничью в первом туре Премьер-лиги, оружейники смогли прервать печальную статистику. Ведь все предыдущие матчи первого тура мы проигрывали. Еще каких-то 5-6 лет назад в «Арсенале» все было очень печально. Никто и подумать не мог, что оружейники будут играть хотя бы в ФНЛ, не говоря уже о чемпионате России.

Помнится, команды уровня ярославского «Шинника» и московского «Торпедо» считались для нас клубами топ-уровня. В первый раз «Арсенал» попал в элитный дивизион в 2014 году благодаря стараниям тренера Дмитрия Аленичева. В силу довольно неудобного для себя календаря, оружейникам пришлось стартовать на новом для себя уровне матчами против признанных лидеров отечественного футбола. С первого по четвертый тур «Арсенал» в родных стенах принимал «Зенит», «Локомотив», «Рубин» и московское «Динамо», заработав только одно очко. Но туляки не смогли закрепиться в «вышке» и скатились обратно в ФНЛ.

ПЕРЕМЕН! МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН!

В 2016 году, благодаря непосредственному участию губернатора Алексея Дюмина, у «Арсенала» появился спонсор. 23 мая было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве между ГК «Ростех» и ПФК «Арсенал». Соглашение позволило общими усилиями решать ряд вопросов, в том числе связанных с клубной инфраструктурой. Тогда же и была поставлена основная задача: «Арсенал» должен попытаться занять в РФПЛ место не ниже десятого».

Далее последовала чреда кадровых перестановок. Президентом тульского клуба был назначен Гурам Аджоев, а главного тренера Сергея Павлова, который второй раз в истории вывел оружейников в Премьер-лигу, отправили в отставку. Тогда «Арсенал» в девяти матчах одержал только одну победу и занимал в чемпионате 14-е место - в зоне переходных игр.

Видимо, такой расклад руководство клуба не устроил, и на место Павлова был назначен Сергей Кирьяков. Под его началом «Арсенал» с огромным трудом смог сохранить «прописку» в элите: сначала чудом обыграл празднующий чемпионство «Спартак», затем на последней минуте пропустил в стыковом матче с «Енисеем», но в итоге отыгрался дома с минимальным преимуществом и сохранил за собой «прописку» в РФПЛ.

«АРСЕНАЛ» СТАВИТ РЕКОРДЫ

Летом 2017 года главным тренером «Арсенала» стал черногорский специалист Миодраг Божович. Тульский клуб начал подписывать все больше «знаковых» игроков. С болельщиками руководство поддерживало тесный контакт: официальный сайт заполнялся ежедневными новостями из жизни клуба, отчетами с тренировок и матчей.

У фанатов появилась возможность пообщаться с канонирами в реальной жизни. Встречи с болельщиками и отрытые тренировки проводились регулярно. «Арсенал» стал гораздо больше походить на профессиональный клуб, нежели раньше. К октябрю команда превратилась в крепкого «середняка». Были одержаны победы над «Краснодаром» и ЦСКА в Туле и над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. В остальных матчах победы чередовались с поражениями и ничьими, но первый круг «Арсенал» завершил на рекордном для себя 8-м месте.

УДАР МАСТЕРА СТОИТ ТЫСЯЧИ ДРУГИХ УДАРОВ

Воспользовавшись зимним трансферным окном, руководство клуба усилило состав новыми игроками и распрощалось с футболистами, которые не смогли себя проявить.

Главным приобретением стал, конечно же, нападающий «Зенита» Артем Дзюба. В питерском клубе Артем просиживал на скамейке запасных и ради игровой практики согласился перейти в «Арсенал» даже на условиях значительного понижения жалованья – более чем в два раза.

Дзюба был голоден до футбола, жаждал попасть в сборную и просто хотел играть. А «Арсеналу» нужен был классный нападающий. Правда, Артем «усадил на скамейку» на тот момент главного снайпера канониров Луку Джорджевича.

Дзюба стал ведущим игроком оружейников. Во многом благодаря ему «Арсенал» добился высшего достижения в истории тульского футбола. Команда заняла 7-е место в элитном дивизионе страны.

Подарок Артема Дзюбы

Кроме того, был установлен рекорд продолжительности домашней беспроигрышной серии «Арсенала» в РФПЛ. Оружейники не проигрывали на своем поле шесть матчей кряду.

Но главной сенсацией, конечно же, стало попадание Артема Дзюбы в сборную России. «Тульский» форвард стал одним из главных творцов сенсационного выхода россиян в четвертьфинал чемпионата мира. «Арсенал» сыграл в этом важную роль, предоставив Артему возможность реанимировать свою карьеру и доказать профессионализм. В выигрыше остались и Тула, и весь российский футбол.

Покидая «Арсенал», Артем Дзюба выразил теплые слова благодарности тренеру команды Миодрагу Божовичу, президенту клуба Гураму Аджоеву и губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

СКАЗАНО

Олег Вайс, 28 лет. Болел за «Арсенал», когда это еще не было мейнстримом:

- Первый раз побывал на матче Первого дивизиона в 2004 году. Это был еще старый «Арсенал», до развала. Когда клуб возродился, снова стал ходить на стадион. Никогда не упускаю возможность поболеть за наших. Из всех матчей мне особенно запомнилась первая домашняя игра со «Спартаком», когда наши выиграли 1:0.

Сейчас, конечно, все поменялось в лучшую сторону. Плохо лишь то, что онлайн-продажи билетов не всегда работают - желающих посещать матчи стало много, в кассы выстраиваются километровые очереди. В итоге те, кто реально интересуется футболом, зачастую не могут попасть.

Конечно интереснее, когда играем с топовыми командами, но я все-таки иду не из-за соперника. На матчах с «середняками» лучше тем, что нет столько случайного народу, который уходит на 80-й минуте.

На мой взгляд, прошлый сезон наглядно показал, что бюджет, спонсоры и личное участие Алексея Дюмина решают многое. Спасибо губернатору за его помощь в развитии клуба.

Чтобы двигаться дальше, нужно стараться растить своих игроков, а не только брать в аренду уже готовых. И даже если говорить о готовых - можно уже полноценные контракты предлагать. И не менять тренеров и футболистов раз в полгода.

Если клуб хочет себя высоко позиционировать, должна быть своя академия. Левашов - земляк мой, из Богородицка, однако же «тащит» команду. Еще из туляков только Денисов, и все.

Олег Вайс

Никита Калинкин, 14 лет. Представитель молодого поколения:

– За «Арсенал» я болею почти два года, активно начал поддерживать клуб со 2-й половины прошлого сезона. На стадионе обычно заряжаю различные кричалки.

Не могу отметить какого-то конкретного игрока. Мне все нравятся, потому что они в каждом матче выкладываются на 100 % и отдают все свои силы для победы «Арсенала».

Что касается прогнозов – после четвертого тура чемпионата трудно сказать, но мне кажется, мы будем в середине турнирной таблицы, где-то 6-8 место.