2018-08-21T17:43:02+03:00
Происшествия

В Сети появилось видео летающей крыши на Новомосковском шоссе в Туле

Ролик опубликовали в Instagram очевидцы [видео]
Виктория ЯКУШИНА
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ГК "Автокласс"ГК "Автокласс"
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21 августа 2018 года в Туле сильным ветром снесло крышу у здания делового центра на Новомосковском шоссе. Не просто так полетала крыша и приземлилась, а протаранила более 20 автомобилей перед автосалоном «Автокласс-эксперт», что расположился через дорогу от делового центра.

Пострадавших, слава Богу, нет.

Как крыша летала над Тулой - запечатлели автомобилисты:

Крыша делового центра в Туле оторвалась и разбила автосалон.

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