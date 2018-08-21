В Сети появилось видео летающей крыши на Новомосковском шоссе в Туле

СЕГОДНЯ 17:18 2018-08-21T17:43:02+03:00

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21 августа 2018 года в Туле сильным ветром снесло крышу у здания делового центра на Новомосковском шоссе. Не просто так полетала крыша и приземлилась, а протаранила более 20 автомобилей перед автосалоном «Автокласс-эксперт», что расположился через дорогу от делового центра.

Пострадавших, слава Богу, нет.

Как крыша летала над Тулой - запечатлели автомобилисты: