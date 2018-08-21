Крыша делового центра в Туле оторвалась и врезалась в автосалон

СЕГОДНЯ 15:16 2018-08-21T16:31:23+03:00

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21 августа 2018 года в Туле разбушевалась непогода. В результате сильного ветра и проливного дождя на Новомосковском шоссе оторвало крышу со здания делового центра.

Обломки перелетели через трассу и ударились в автосалон «Автокласс-эксперт».

Поврежден 21 автомобиль, выставленный на продажу перед салоном. Также разбиты стекла магазина.

Пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

Фото: ГК "Автокласс"

В Туле рухнувшая кровля автосалона придавила иномарки.

Фото: ГК "Автокласс"

Фото: ГК "Автокласс"

Фото: ГК "Автокласс"