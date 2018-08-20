2018-08-20T16:58:24+03:00
Общество

Что объединяет любовь к брокколи и стояние на гвоздях?

В минувшую субботу в парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова состоялся V юбилейный фестиваль йоги и здорового образа жизни «ЙогаДар».
Анна ЖУКОВА
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Более 200 туляков побывали на празднике йоге в центральном паркеБолее 200 туляков побывали на празднике йоге в центральном парке
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Вопреки прогнозам синоптиков день выдался тёплым и солнечным. Около десяти утра можно было наблюдать стройных девушек, молодые пары и даже целые семьи, бодро шагающие в парк со скрученными ковриками подмышкой.

Основная программа фестиваля включала в себя йогамарафон от ведущих преподавателей тульских студий. На центральной клумбе с трудом помещались коврики всех желающих. Присоединялись даже те, кто просто проходил мимо. Завидев, как около сотни человек синхронно выполняют асаны, люди разувались и прямо на траве пытались повторять за инструктором.

Йогамарафон — это прекрасная возможность всего за один день познакомиться с разными преподавателями и стилями йоги абсолютно бесплатно. Возможно, для кого-то это станет важным толчком, чтобы, наконец, «начать ходить на йогу».

Мастер-класс по акро-йоге

Мастер-класс по акро-йоге

Для детей, подростков и «для тех кому за» работали отдельные площадки. Дети старались показать класс и, благодаря природной гибкости и энергичности, «уделывали» многих взрослых. Пенсионеры тоже не отставали, пытаясь выполнить все упражнения инструктора.

Кроме йоги на фестивали работали лекционные площадки, проводились мастер-классы, работали фудкорты (конечно же, с вегетарианской едой). Кто-то неспеша потягивал арбузный фреш, кто-то постигал премудрости индийского танца, кто-то слушал лекцию о «Любви к брокколи».

Что-то вкусное готовится...

Что-то вкусное готовится...

А еще можно было попробовать себя в капоэйре, освоить технику цигун и даже научиться делать тайский массаж.

Атмосфера получилась очень тёплой, душевной и позитивной. «ЙогаДар» завершился в 18.00 концертом и розыгрышем призов.

Какой же фестиваль без танцев!

Какой же фестиваль без танцев!

— Мы хотели сделать фестиваль для людей, чтобы любой желающий мог попробовать йогу, понять, как это здорово и интересно. Но мы не преследовали лишь популяризаторские цели. «ЙогаДар» — это, прежде всего, праздник здорового образа жизни, душевная атмосфера, позитив и общение. Мне приятно, что после фестиваля люди делятся впечатлениями, рассказывают, как хорошо, что такой фестиваль есть в нашем любимом городе, - рассказал один из организаторов фестиваля, идейный вдохновитель и преподаватель студии «Своя Йога» Павел Шишкин.

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