Как «кони» растоптали «канониров»

СЕГОДНЯ 14:50 2018-08-20T15:03:54+03:00

Тульский «Арсенал» уехал домой ни с чем, а ЦСКА добыл первую победу в этом чемпионате. И сделал это отменно. Канонирам ничего не светило с самого начала.

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Для ЦСКА старт нового сезона получился неоднозначным. Армейцы взяли Суперкубок России, обыграв «Локомотив», однако в стартовых турах РПЛ красно-синие не только ни разу не выиграли, но и забили лишь один гол в трех матчах. Подобная игра «закинула» армейцев лишь на 13-ое место турнирной таблицы.

Туляки начали чемпионат лучше, чем ЦСКА. Подопечные Олега Кононова в трех турах записали себе в актив 4 очка и обосновались на достаточно высоком седьмом месте — именно на этой строчке туляки завершили прошлый сезон.

Однако, если обратиться к статистике, «Арсенал» никогда не обыгрывал ЦСКА в гостях, а последний матч и вовсе закончился с разгромным счётом - 6:0.

С той самой роковой встречи прошло немногим более трех месяцев, но состав обеих команд изменился весьма серьёзно. Из тех, кто в мае играл с первых минут, у канониров оказалось четверо (Беляев, Горбатенко, Ткачев, Кангва), у армейцев лишь двое (Акинфеев, Фернандес).

Фото: ПФК «Арсенал»

Команды вышли на предматчевое приветствие с собаками. Акция была приурочена ко Дню Защиты бездомных животных. Первое «касание» мяча сделал терьер из приюта, после чего инициативу перехватил ЦСКА. Москвичи жёстко прессовали канониров. «Арсенал» никак не могли выйти из обороны в атаку: Джорджевич редко добирался до мяча, и постоянное давление армейцев привело к голу в наши ворота – 1:0.

Фото: ПФК «Арсенал»

В начале второго тайма произошёл эпизод, определивший дальнейший ход встречи. Арбитр Владислав Безбородов ошибочно удалил Григалаву. Во втором матче подряд оружейники остались в меньшинстве. Но на этот раз одной только силы воли оказалось недостаточно. Армейцы брали мастерством, до которого канониры пока не доросли. Даже дебют Кадири в центре обороны погоды не сделал.

В итоге «Арсенал» продолжил печальную статистику, потерпев крупное поражение — 0:3.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер канониров Олег Кононов раскритиковал работу судьи Владислава Безбородова.

- Удаление стало ключевым моментом. И оно неоправданное, это конкретная ошибка рефери. Соответственно отсюда получился такой счет – 0:3. Считаю, «Арсенал» отыграл достойно. Всем ребятам огромное уважение за проявленный характер, за то, что уже второй матч играли в меньшинстве. Но играли таким образом, чтобы забить и победить. Футболисты заслуживают уважения в отличие от судейской бригады», - сказал Кононов.