2018-08-20T14:57:48+03:00
Общество

На Тульскую область надвигаются грозы и шквалистый ветер

Об этом сообщает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По данным синоптиков, с 21:00 20 августа по 21:00 21 августа 2018 года в Тульской стоит ждать резкого изменения погоды.

Ночью в регионе местами прогнозируется небольшой дождь.

Днем также дождь, временами сильный. Кроме того, не исключены грозы.

Ветер юго-западный, западный. Ночью с порывами 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. При грозе порывы ветра будут достигать 13-18 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +10…+15°С, днем +21…+26°С

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков- 5000 м.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

Рекомендации МЧС для населения при сильном ветре:

1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

КСТАТИ

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