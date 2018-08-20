2018-08-20T14:05:43+03:00
Происшествия

В Плавске нашли труп новорожденного ребенка: мать доставлена в больницу в тяжелом состоянии

В настоящее время в СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка
Виктория ЯКУШИНА
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В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшегоВ настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего
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В Тульской области зафиксирован очередной трагический инцидент с новорожденным.

ЧП произошло вечером 16 августа 2018 года в одном из домов, расположенных в деревне Долматово города Плавска Тульской области. Жительница Тульской области без медицинской помощи родила младенца. По после она не смогла самостоятельно остановить кровотечение.

"Скорую" вызвал супруг женщины. В этот же день она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, а мужчину в ванной комнате ждала страшная находка.

Житель Тульской области обнаружил, что ребенок, которого только родила его супруга, мертв. Малыш был завернут в полимерный мешок.

Чем руководоствовался мужчина, пока неизвестно, но он перенес тело ребенка в сарай рядом с домом и оставил там.

В настоящее время в СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по статье УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка". Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлено, живым или мертвым родился ребенок, причина его смерти, - сообщили в СУ СКР по Тульской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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