Владимир Путин подарил Карин Кнайсль тульский самовар

СЕГОДНЯ 10:42 2018-08-20T10:44:03+03:00

Президент России ехал в Берлин к канцлеру Германии, но по дороге заглянул на свадьбу к министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

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В субботу, 18 августа, состоялась свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Праздник посетил и президент РФ Владимир Путин. Его визит стал главной новостью и для австрийских, и для мировых СМИ.

Глава нашего государства подарил невесте букет из желтых цветов, картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и выступление казачего хора, который спел для новобрачных «Многая лета» и величальную песню.

Также одним из подарков новобрачным стал знаменитый тульский самовар.

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