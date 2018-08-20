Владимир Путин подарил Карин Кнайсль тульский самовар
В субботу, 18 августа, состоялась свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Праздник посетил и президент РФ Владимир Путин. Его визит стал главной новостью и для австрийских, и для мировых СМИ.
Глава нашего государства подарил невесте букет из желтых цветов, картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и выступление казачего хора, который спел для новобрачных «Многая лета» и величальную песню.
Также одним из подарков новобрачным стал знаменитый тульский самовар.
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