Туляки могут задать вопрос лору

СЕГОДНЯ 15:14 2018-08-17T16:02:24+03:00

В редакции "Комсомолки" пройдет прямая линия с врачом

Изменить размер текста: A A

В четверг, 23 августа 2018 года, в редакции "Комсомольской правды в Туле" пройдет прямая линия с врачом-отоларингологом клиники «Эксперт Тула» Людмилой Вандышевой.

✓ Как справиться с аллергическим ринитом?

✓ Нужно ли удалять аденоиды?

✓ Насколько опасна ангина?

✓ Профилактика гайморита, можно ли навсегда его вылечить?

✓ Как поднять иммунитет?

На эти и другие вопросы Людмила Владимировна ответит с 16:00 до 17:00.

Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты: kp@tula-pressa.ru.

Телефон для туляков и жителей области (4872) 50-12-77.