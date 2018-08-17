Туляки могут задать вопрос лору
В редакции "Комсомолки" пройдет прямая линия с врачом
Людмила Вандышева
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В четверг, 23 августа 2018 года, в редакции "Комсомольской правды в Туле" пройдет прямая линия с врачом-отоларингологом клиники «Эксперт Тула» Людмилой Вандышевой.
✓ Как справиться с аллергическим ринитом?
✓ Нужно ли удалять аденоиды?
✓ Насколько опасна ангина?
✓ Профилактика гайморита, можно ли навсегда его вылечить?
✓ Как поднять иммунитет?
На эти и другие вопросы Людмила Владимировна ответит с 16:00 до 17:00.
Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты: kp@tula-pressa.ru.
Телефон для туляков и жителей области (4872) 50-12-77.