18 августа по улице Ложевой в Туле откроют движение после ремонта дороги

СЕГОДНЯ 10:05 2018-08-17T10:26:12+03:00

Дорожные работы, не требующие перекрытия движения, на данном участке продолжатся

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Сегодня, 17 августа 2018 года, работы по ремонту дороги по главной артерии Пролетарского района Тулы - улице Ложевой (четная сторона), на участке от улицы Калинина до Восточного обвода, будут полностью завершены.

С 7:00 18 августа 2018 года движение авто по отремонтированному участку будет открыто.

Дорожные работы, не требующие перекрытия движения, на данном участке продолжатся.

Напомним, капитальный ремонт улице Ложевой в Туле производится в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».