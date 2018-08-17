2018-08-17T10:26:12+03:00
Общество

18 августа по улице Ложевой в Туле откроют движение после ремонта дороги

Дорожные работы, не требующие перекрытия движения, на данном участке продолжатся
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 17 августа 2018 года, работы по ремонту дороги по главной артерии Пролетарского района Тулы - улице Ложевой (четная сторона), на участке от улицы Калинина до Восточного обвода, будут полностью завершены.

С 7:00 18 августа 2018 года движение авто по отремонтированному участку будет открыто.

Дорожные работы, не требующие перекрытия движения, на данном участке продолжатся.

Напомним, капитальный ремонт улице Ложевой в Туле производится в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

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