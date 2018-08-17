18 августа по улице Ложевой в Туле откроют движение после ремонта дороги
Дорожные работы, не требующие перекрытия движения, на данном участке продолжатся
Фото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 17 августа 2018 года, работы по ремонту дороги по главной артерии Пролетарского района Тулы - улице Ложевой (четная сторона), на участке от улицы Калинина до Восточного обвода, будут полностью завершены.
С 7:00 18 августа 2018 года движение авто по отремонтированному участку будет открыто.
Дорожные работы, не требующие перекрытия движения, на данном участке продолжатся.
Напомним, капитальный ремонт улице Ложевой в Туле производится в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Фото: Алексей ФОКИН