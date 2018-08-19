В Киреевском районе состоялся исторический фестиваль «Дедославль-2018»

СЕГОДНЯ 17:10 2018-08-19T15:24:48+03:00

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Накануне, в селе Дедилово Киреевского района в четвертый раз прошел областной исторический фестиваль народной культуры «Дедославль-2018».

С полудня до позднего вечера на фестивальной площадке, оборудованной на Покровской горе, работали торгово-выставочные ряды, где мастера традиционных народных ремёсел демонстрировали своё искусство и проводили мастер-классы для всех желающих. Свои тематические экспозиции привезли районный краеведческий музей, местные дома культуры и библиотеки.

На сцене состоялся концерт творческих коллективов и исторического клуба реконструкций из Ельца «Асгеир». Фестиваль завершился красочным фейерверком.