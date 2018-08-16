Тульские полицейские пересели на велосипеды

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-16T15:52:58+03:00

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Помимо пешего, автомобильного и конного патрулей на охрану общественного порядка заступил полицейский велопатруль в Белоусовском парке. 16 августа велосипедисты в погонах после развода на службу по охране порядка впервые вышли на маршрут.

Фото: Алексей ФОКИН

- Такая необходимость возникла ввиду специфики территории Центрального парка в Туле. Это аллеи с массовым пребыванием граждан, детские площадки, аттракционы, а также лесопарковая зона с множеством тропинок, где патрулирование с использованием патрульным транспортом ограничено, - рассказал командир отдельного батальона ППС, подполковник полиции Андрей Оликов. - Территория достаточно значительная по продолжительности. Поэтому мобильность пеших нарядов здесь несколько теряется. К примеру, если в одной части маршрута патруля совершается правонарушение, а в этот момент пеший наряд наряд находится в другой, то времени для прибытия к месту им понадобится гораздо больше, чем велопатрулю. Патрульные на велосипедах преодолеют это расстояние буквально за считанные минуты, маневрируя среди отдыхающих. Соответственно, на возможные происшествия они смогут среагировать гораздо раньше.

Командир отдельного батальона ППС, подполковник полиции Андрей Оликов

Сотрудники ППС на двухколесном транспорте будут патрулировать места большого скопления людей в Центральном парке. В составе патруля - два человека. В задачи патрульных входит охрана порядка, выявление и пресечение правонарушений, помощь гражданам.

Фото: Алексей ФОКИН

Велонаряды прошли специальное обучение в рамках служебной подготовки, освоили азы владения двухколесным транспортом. Еще одной отличительной особенностью полицейских на велосипедах стала особая экипировка спортивного типа, не сковывающая движения. Она включает также перчатки и специальную обувь. Велосипеды оснащены светографическими элементами и знаками визуального отличиями с надписью «Полиция».

Велопатруль будет работать в рамках работы специальной парковой группы вплоть до 1 октября. Не исключено, что в дальнейшем инициатива будет применена и на территории остальных парков города.