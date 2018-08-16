В 2018 году в многоэтажках Тулы и Новомосковска заменят 102 лифта

СЕГОДНЯ 14:55 2018-08-16T15:12:53+03:00

В данный момент строительно-монтажные работы проходят на 15 объектах

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По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в 2018 году в регионе реализуется пилотный проект по замене лифтового оборудования в многоэтажках.

В этом году будут заменены 102 лифта (77 - в Туле, 25 - в Новомосковске), которые отслужили нормативный срок службы более 25 лет и требуют первоочередной замены.

Более трех тысяч жителей 34 многоэтажек в Туле и Новомосковске уже до конца 2018 года получат возможность пользоваться новыми лифтами.

Работы по замене идут в соответствии с графиком. В данный момент строительно-монтажные работы проходят на 15 объектах.

Окончательный срок реализации проекта - 15 октября 2018 года.

Ввод лифтового оборудования в эксплуатацию будет проходить под контролем приемочной комиссии, а также при участии собственников жилья.

Отметим, что данный проект финансируется из средств облбюджета и регионального оператора. Также предусмотрено софинансирование проекта за счет средств собственников МКД в размере 3,7% и средств бюджетов муниципальных образований, участвующих в программе (22,2%).

При этом взнос собственников составляет в среднем 2000 рублей с одной квартиры.

По поручению Алексея Дюмина прорабатывается возможность продолжения реализации проекта в 2019 году.