В 2018 году в многоэтажках Тулы и Новомосковска заменят 102 лифта
По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в 2018 году в регионе реализуется пилотный проект по замене лифтового оборудования в многоэтажках.
В этом году будут заменены 102 лифта (77 - в Туле, 25 - в Новомосковске), которые отслужили нормативный срок службы более 25 лет и требуют первоочередной замены.
Более трех тысяч жителей 34 многоэтажек в Туле и Новомосковске уже до конца 2018 года получат возможность пользоваться новыми лифтами.
Работы по замене идут в соответствии с графиком. В данный момент строительно-монтажные работы проходят на 15 объектах.
Окончательный срок реализации проекта - 15 октября 2018 года.
Ввод лифтового оборудования в эксплуатацию будет проходить под контролем приемочной комиссии, а также при участии собственников жилья.
Отметим, что данный проект финансируется из средств облбюджета и регионального оператора. Также предусмотрено софинансирование проекта за счет средств собственников МКД в размере 3,7% и средств бюджетов муниципальных образований, участвующих в программе (22,2%).
При этом взнос собственников составляет в среднем 2000 рублей с одной квартиры.
По поручению Алексея Дюмина прорабатывается возможность продолжения реализации проекта в 2019 году.