В зооуголке Белоусовского парка в Туле поселился молодой беркут

СЕГОДНЯ 13:59 2018-08-16T14:17:21+03:00

15 августа птица переехала на МПЖ и уже освоилась на новом месте [фото]

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В вольере зооуголка ЦПКиО им. П.П. Белоусова в Туле поселился новый обитатель - орел беркут. Птице около 2,5 лет.

Фото: Алексей ФОКИН

Как рассказали в администрации парка, молодую птицу нашли охотники во Владимирской области. Беркут был ранен.

Диагноз поставил специалисты - у орла оказалось сломано крыло. Вероятно, он мог на большой скорости налететь на электрические провода.

- Молодые беркуты плохо ориентируются. Они не обращают внимание на ветки и кустарник. Пролетают через них, просто проламывая своим телом. Скорее всего, этот молодой беркут принял провода за ветки, - рассказал зоотехник парка Арсений Помаскин.

Больную птицу приютил специалист. Он выходил пернатого, но полностью восстановить работу крыла не вышло. А с такой травмой беркут не может жить на воле.

Так и было решено перевезти беркута в оружейную столицу, в просторный вольер, возведенный специально для него.

И вот, 15 августа, птица переехала на МПЖ и уже освоилась на новом месте. В новом доме орел чувствует себя комфортно, не скучает, и довольно спокойно относится к посетителям зооуголка.

В зооуголке в нескольких метрах от беркута много других птиц и животных. По словам зоотехника, пернатый за ними наблюдает целый день.

Кормят его размороженными цыплятами, куриными шейками, печенью.

С возрастом молодой беркут сменит окрас. Белые отметины пропадут, и он станет полностью темно-бурым. А пока посетителей парка есть уникальная возможность увидеть окрас молодой птицы.

Фото: Алексей ФОКИН

Цифры

Размер беркутов около 70 – 90 см в длину.

Размах крыльев в среднем 180 – 250 см.

Размер когтей порядка 5 см.

Вес самца варьируется от трех до пяти килограмм.

Самки намного крупнее до 7 кг.

Скорость беркута в пикирующем полете может достигать 320 км/ч.

Продолжительность жизни беркутов около 20 лет.