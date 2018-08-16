В зооуголке Белоусовского парка в Туле поселился молодой беркут
В вольере зооуголка ЦПКиО им. П.П. Белоусова в Туле поселился новый обитатель - орел беркут. Птице около 2,5 лет.
Фото: Алексей ФОКИН
Как рассказали в администрации парка, молодую птицу нашли охотники во Владимирской области. Беркут был ранен.
Диагноз поставил специалисты - у орла оказалось сломано крыло. Вероятно, он мог на большой скорости налететь на электрические провода.
- Молодые беркуты плохо ориентируются. Они не обращают внимание на ветки и кустарник. Пролетают через них, просто проламывая своим телом. Скорее всего, этот молодой беркут принял провода за ветки, - рассказал зоотехник парка Арсений Помаскин.
Больную птицу приютил специалист. Он выходил пернатого, но полностью восстановить работу крыла не вышло. А с такой травмой беркут не может жить на воле.
Так и было решено перевезти беркута в оружейную столицу, в просторный вольер, возведенный специально для него.
И вот, 15 августа, птица переехала на МПЖ и уже освоилась на новом месте. В новом доме орел чувствует себя комфортно, не скучает, и довольно спокойно относится к посетителям зооуголка.
В зооуголке в нескольких метрах от беркута много других птиц и животных. По словам зоотехника, пернатый за ними наблюдает целый день.
Кормят его размороженными цыплятами, куриными шейками, печенью.
С возрастом молодой беркут сменит окрас. Белые отметины пропадут, и он станет полностью темно-бурым. А пока посетителей парка есть уникальная возможность увидеть окрас молодой птицы.
Фото: Алексей ФОКИН
Цифры
Размер беркутов около 70 – 90 см в длину.
Размах крыльев в среднем 180 – 250 см.
Размер когтей порядка 5 см.
Вес самца варьируется от трех до пяти килограмм.
Самки намного крупнее до 7 кг.
Скорость беркута в пикирующем полете может достигать 320 км/ч.
Продолжительность жизни беркутов около 20 лет.