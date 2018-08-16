В Туле презентовали первый полицейский велопатруль
Сегодня, 16 августа 2018 года, в ЦПКиО имени Белоусова прошел развод полицейских нарядов для охраны общественного порядка.
Вместе с привычными пешими, автомобильными и конными патрулями, отправился нести службу первый в Туле полицейский велопатруль. Он будет работать в Белоусовском парке.
В задачи патрульных входит охрана порядка, выявление и пресечение правонарушений, помощь гражданам.
Как сообщает УМВД, новая форма работы дает дополнительный профилактический эффект, увеличивает зону охвата и маршруты патрулирования, помогает своевременно получить и передать значимую информацию, точно сориентировать патрули находящиеся поблизости.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН