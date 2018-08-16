В Туле презентовали первый полицейский велопатруль

СЕГОДНЯ 11:51 2018-08-16T12:20:21+03:00

Он будет работать в Белоусовском парке

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Сегодня, 16 августа 2018 года, в ЦПКиО имени Белоусова прошел развод полицейских нарядов для охраны общественного порядка.

Вместе с привычными пешими, автомобильными и конными патрулями, отправился нести службу первый в Туле полицейский велопатруль. Он будет работать в Белоусовском парке.

В задачи патрульных входит охрана порядка, выявление и пресечение правонарушений, помощь гражданам.

Как сообщает УМВД, новая форма работы дает дополнительный профилактический эффект, увеличивает зону охвата и маршруты патрулирования, помогает своевременно получить и передать значимую информацию, точно сориентировать патрули находящиеся поблизости.

Фото: Алексей ФОКИН