2018-08-16T11:14:33+03:00
Общество

В Туле стартовало голосование за благоустройство общественных пространств

Представляем перечень общественных пространств для онлайн голосования
Виктория ЯКУШИНА
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Голосование продлится по 6 сентября 2018 годаГолосование продлится по 6 сентября 2018 года
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В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» в администрацию города Тулы поступило более 100 предложений от жителей и организаций города Тулы по благоустройству 51 общественного пространства в 2019 году.

С 16 августа по 6 сентября 2018 года туляки могут проголосовать за ту или иную общественную территорию, которую на их взгляд нужно благоустроить в 2019 году.

Для этого необходимо проанализировать общественные территории, предлагаемые для голосования (перечень ниже), выбрать номер территории и направить на электронный адрес: gorsreda@cityadm.tula.ru.

Перечень общественных пространств для онлайн голосования

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