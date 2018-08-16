Татьяна Кошелева: Восстановлению подчинен весь мой график

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-16T10:53:33+03:00

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В Туле Татьяна Кошелева восстанавливается после операции на колене. Тяжелую травму (разрыв крестообразной связки колена) волейболистка получила в апреле в матче Лиги чемпионов с итальянской «Новарой». Тогда Кошелева выступала за турецкий «Галатасарай». Месяц назад Татьяна приступила к работе с мячом вместе с ВК «Тулица».

Какие у вас впечатления от работы с "Тулицей"?

Во-первых, я хочу сказать, что Тула — это мой родной город. Я здесь начинала играть в волейбол и мне втройне приятно, вернуться сюда и знать, что команда с большой историей возродилась и продолжает радовать болельщиков! Меня отлично приняла команда, тренеры и руководство. Я этому очень рада и благодарна команде за внутреннюю атмосферу!

Фото: Алексей ФОКИН

Сколько времени еще планируете провести с командой?

- До их отъезда 21 августа. Волейболистки отправляются на сборы в Алушту. А я уеду в Москву к себе домой и буду тренироваться по своей программе.

Позади 4 месяца восстановления после операции. Когда вас можно будет увидеть в составе национальной сборной?

В составе сборной России в этом году я не буду выступать. Восстановление мое не закончено. Я продолжаю работать. В этом году в чемпионате мира (прим. Ред. - ЧМ пройдет с 30 сентября по 21 октября в Японии) принимать участие не буду. Потому что не готова на 100 %. А если игрок не готов, значит он должен заниматься своим здоровьем.

Фото: Алексей ФОКИН

Сколько времени сегодня уходит на тренировки?

Тренировки ежедневные. Я работаю утром, вечером, в течение дня. Делаю определенные упражнения, растяжки. Восстановлению подчинен весь мой график, все мое расписание. У меня нет полноценного отдыха или свободных дней. Эта травма вынуждает меня думать о ней каждый день, планировать свой день, учитывая мое восстановление. Это достаточно сложный период для меня.

Как долго этот период может продлиться?

Я опережаю сроки. Люди с такой травмой приступают к работе с мячом спустя минимум полгода. Я приступила к работе с мячом месяц назад и продолжаю потихонечку втягиваться: прыгать, перемещаться, выполнять волейбольные элементы. Но, естественно, не в полную силу и не в полную мощь. И колену, и телу в целом нужна адаптация.

Здесь не только травма, но и еще и психология. Мне тяжело возвращаться, убрать дискомфорт на второй план. Стараюсь работать над этим. Потому что есть еще страх сделать неудобное движение. Процесс медленный. Тело вспоминает. Только поэтому нужно большее количество времени, чем после простой и легкой травмы. Конечно, тренируюсь не в полную силу, а по своей программе, но какие-то элементы каждый день прибавляю. Каждый день у меня прогресс. Я этому очень радуюсь. Если какой-то элемент, к примеру, два дня назад давался мне тяжело. То сейчас я его выполняю легче и комфортнее.

Фото: Алексей ФОКИН

В конце августа — начале сентября вы отправляетесь в распоряжение команды «Рексоны Сеск» (Бразилия)...

Да, стоят такие планы. Я сейчас делаю рабочую визу и улетаю к своей команде. Контракт рассчитан на 1 сезон.

Как вы считаете, ваша травма не помешает выступлению в предстоящем сезоне?

Я не могу этого знать. Прикладываю все усилия для того, чтобы вернуть свою форму и быть еще лучше, чем раньше. Я работаю для этого каждый день. У меня есть цель и огромное желание вернуться на мой высокий уровень. Как будет дальше, может знать только господь Бог.