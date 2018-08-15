10 сентября в Тулу привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-15T14:32:13+03:00

Помолиться у святыни можно будет круглосуточно

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10 сентября в Тулу прибудут мощи святителя Спиридона Тримифунтского.

Для православных верующих это событие станет уникальной возможностью прикоснуться к мощам святителя Спиридона, которого наравне со святителем Николаем Чудотворцем почитает весь христианский мир.

Поклониться святыне можно будет в 12 регионах России.

В Тулу мощи празместят в Успенском кафедральном соборе

(ул. Менделеевская, 13). Там они будут находиться по 11 сентября до 20:00.

Помолиться у святыни можно будет круглосуточно.