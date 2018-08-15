Тульский школьник получил травму позвоночника в батутном парке

СЕГОДНЯ 12:53 2018-08-15T12:56:23+03:00

Парк не хотел выплачивать родителям компенсацию, пока дело не дошло до суда

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В начале 2018 года, на новогодних каникулах, тульский школьник отправился покорять батуты в парк «Атом» (ООО «Небо-Тула»), который расположен в ТРЦ "Макси".

Но закончилось веселье быстро. Сотрудники парка не смогли обеспечить надлежащую безопасность ребенку и мальчик получил травму.

Ребенок был отправлен на лечение, несколько месяцев не мог заниматься спортом. Родители требовали законную компенсацию, но обращение в ООО «Небо-Тула», а также в страховую компанию ООО «Группа Ренессанс Страхование», не принесло результата.

Дело сдвинулось, когда в дело вступил Роспотребнадзор. Управлением был подан иск к исполнителю услуги о взыскании в пользу мамы ребенка компенсации морального вреда.

В процессе судебного разбирательства было достигнуто мировое соглашение, по которому родители получат компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.