2018-08-15T12:56:23+03:00
Происшествия

Тульский школьник получил травму позвоночника в батутном парке

Парк не хотел выплачивать родителям компенсацию, пока дело не дошло до суда
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В начале 2018 года, на новогодних каникулах, тульский школьник отправился покорять батуты в парк «Атом» (ООО «Небо-Тула»), который расположен в ТРЦ "Макси".

Но закончилось веселье быстро. Сотрудники парка не смогли обеспечить надлежащую безопасность ребенку и мальчик получил травму.

Ребенок был отправлен на лечение, несколько месяцев не мог заниматься спортом. Родители требовали законную компенсацию, но обращение в ООО «Небо-Тула», а также в страховую компанию ООО «Группа Ренессанс Страхование», не принесло результата.

Дело сдвинулось, когда в дело вступил Роспотребнадзор. Управлением был подан иск к исполнителю услуги о взыскании в пользу мамы ребенка компенсации морального вреда.

В процессе судебного разбирательства было достигнуто мировое соглашение, по которому родители получат компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Садиться нельзя – держать вертолет в режиме «касания»! Как эвакуировали четверых туристов, застрявших в горах Алтая
Начальник отдела авиации Сибирского регионального центра МЧС лично сел за штурвал вертолета. Он рассказал «КП» о непростой спасательной операции [фото, видео]
Новости 24
Отделы флористики СПАР начали принимать заказы на букеты к 1 сентября
Метеопредупреждение: в Тулу идет гроза
В разных частях Тулы орудовал серийный вор
В Кимовске зимой планируется создать лыжную базу с пунктом проката инвентаря
Тульские полицейские нашли очередную "резиновую" квартиру
В Туле поймали мужчину, который воровал интернет-кабели
В Тульской области "семерка" протаранила встречный "Вольво"
Банк УРАЛСИБ предлагает кэшбэк до 30% за онлайн-покупки по картам банка
В лобовом столкновении иномарок под Тулой пострадали четыре человека
В Туле появилась велосипедная полиция
14 мобильников в фасоли: иностранец пытался передать "запрещенку" в колонию в Тульской области
Какие УК Тулы не убирают мусор во дворах
На ремонт региональных дорог в Кимовском районе выделено более 45 млн рублей
В поселке Плеханово сгорела баня
В Туле проспект Ленина встал в многокилометровую пробку
Погода в Туле 15 августа: гроза и сильный ветер
В День города Тулы пройдут шашлык-пати и парад оркестров
В Туле завершили перекладку канализационных сетей по улице Гарнизонный проезд
В пруду Ясногорского района нашли труп мужчины
Роспотребнадзор закрыл "Суши Фуд" в Щекино на 90 суток
Легендарную тульскую «Катюшу» навсегда уберут с постамента
В поселке Косая Гора в Туле пройдет фестиваль автослалома
Где 15 августа в Туле не будет воды