Компания Essity выступит генеральным партнером III Тульского марафона «Щит и меч»

СЕГОДНЯ 12:35 2018-08-15T16:21:05+03:00

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19 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова состоится III Тульский марафон с воинственным названием «Щит и меч». Для всех любителей спорта и активного образа жизни это одно из главных спортивных событий года в Тульской области. Генеральным партнером мероприятия выступает компания Essity.

Число зарегистрировавшихся участников уже превысило 1200 человек из трёх стран и 31 региона России. Дистанции для участия – 300 и 600 метров для детей 3-11 лет и 3,10, 21 и 42 км для взрослых. Во второй раз в этом году ключевое спортивное событие Тульской области поддерживает компания Essity, международный производитель гигиенических товаров, производство которой сосредоточено на фабриках в городах Советске и Венёве Тульской области.

Сотрудники Essity вместе со своими семьями принимают активное участие в спортивных событиях в России и других странах, а компания поддерживает их инициативы. На этот раз Essity выступает генеральным партнером Тульского марафона, а также представляет собственную команду из 53 участников, 12 из которых – дети. Самому юному участнику всего 4 года, самому взрослому 43. Марафон «Щит и меч» станет особенным для руководителя бегового клуба компании Essity Дениса Карасева, ему предстоит пробежать самую длинную и сложную дистанцию в 42 км.

Познакомиться поближе с компанией Essity можно будет в ее уютном шатре в стартовом городке. Участники и гости мероприятия смогут узнать о компании и ее продукции, о возможностях развития успешной карьеры в различных подразделениях компании в Тульской области и других регионах России.

Студентам и выпускникам высших и средних учебных заведений расскажут о том, как начать карьеру в международной компании, какие профессиональные программы и стажировки они могут выбрать в соответствии со своими навыками и знаниями.

Специально для всех гостей Тульского марафона подготовлен конкурс, в рамках которого любой участник за фото с марафона, выложенное в социальных сетях с хэштэгом #бежимсessity, получит спортивную бейсболку.

Essity вкладывает значительные средства в развитие Тульского области, в том числе в реализацию спортивных, культурных, просветительских проектов. 27 мая под эгидой компании прошел Essity Тульский Полумарафон, запомнившийся тулякам и гостям города яркими победами и незабываемыми эмоциями. Не менее интересным будет и предстоящее событие.

О том, как прошел Essity Тульский Полумарафон 27 мая смотрите по ссылке.

Отметим, что в России компания Essity представлена ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша».

Отметим, что в России компания Essity представлена ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша».