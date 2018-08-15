2018-08-15T11:00:17+03:00
Происшествия

По факту смерти 18-летней тулячки после похода к стоматологу возбудили уголовное дело

Предположительно, причиной смерти девушки стал анафилактический шок
Виктория ЯКУШИНА
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В настоящее время следователи осуществляют сбор доказательственной базы по уголовному делуВ настоящее время следователи осуществляют сбор доказательственной базы по уголовному делу
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С 9 августа следователи СУ СКР по Тульской области проводили проверку по факту трагической кончины 18-летней жительницы Плавска. Девушка умерла после похода к стоматологу.

Напомним, инцидент произошел с молодой тулячкой в кабинете стоматолога ГУЗ «Плавская ЦРБ им. С.С. Гагарина». Девушка пришла с жалобами на боли в зубе. Ей была введена анестезия, после чего она потеряла сознание.

В тяжелом состоянии ее доставили в отделение анестезиологии и реанимации, а на следующий день перевезли в Тульскую областную клиническую больницу. Там она и умерла в этом же день.

15 августа в пресс-службе СУ СКР по Тульской области сообщили, что было принято решение о возбуждено уголовного дела. Статья УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

- В настоящее время следователи осуществляют сбор доказательственной базы по уголовному делу: изымают медицинскую документацию, назначают экспертизы, допрашивают свидетелей, - сообщили в ведомстве. - По результатам расследования будет сделан вывод о наличии либо отсутствии виновных лиц, а также принято итоговое процессуальное решение по данному уголовному делу.

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