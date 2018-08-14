2018-08-14T11:03:12+03:00
Происшествия

19-летняя тулячка умерла после визита к стоматологу: проводится доследственная проверка

Предположительно, причиной гибели жительницы Плавска стал анафилактический шок после анестезии
Виктория ЯКУШИНА
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Что произошло в межучреждении с молодой жительницей Плавска, теперь предстоит выяснить следователям.Что произошло в межучреждении с молодой жительницей Плавска, теперь предстоит выяснить следователям.
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9 августа в одной из больниц Тульской области умерла молодая девушка. Причиной смерти 19-летней жительницы Плавска стал анафилактический шок после анестезии в кресле стоматолога.

Девушка записалась на прием к врачу за сутки до своей смерти и в назначенные время и день, 8 августа, отправилась на прием вместе с матерью.

После осмотра пациентки, медик сообщила, что зуб необходимо удалить. Для того, чтобы процедура прошла безболезненно, девушке вкололи анестетик.

Но к удалению зуба приступить так и не удалось. Пациентка потеряла сознание. Причиной тому стала аллергическая реакция на обезболивающий препарат. У девушки случился анафилактический шок.

Пациентку пытались откачать подручными средствами, но не помогало. Вызвали «скорую».

По словам близких девушки, от момента анестезии до момента, когда больную приняли врачи «скорой», прошло много времени – примерно 40 минут. Об этом сообщает портал MYSLO.

Девушку без сознания доставили в отделение реанимации. На утро она уже пришла в себя, и врачами было решено транспортировать ее в Тулу. Там, в больнице, она и скончалась.

Что произошло в межучреждении с молодой жительницей Плавска, теперь предстоит выяснить следователям.

В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

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