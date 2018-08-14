2018-08-14T09:09:11+03:00
Общество

Голосование: какие дороги в Туле нужно отремонтировать?

Стартовало рейтинговое голосование о ремонте дорог в Туле
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Все неравнодушные туляки приглашаются принять участие в голосовании. Вам предстоит выбрать дороги, которые необходимо отремонтировать в 2019 году в Туле.

Для голосования заявлено 1489 объектов улично-дорожной сети. Голосовать можно за неограниченное количество объектов.

Голосование продлится до 1 сентября 2018 года. Утвержденный список дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году, будет опубликован до 15 декабря 2018 года.

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ,

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