Голосование: какие дороги в Туле нужно отремонтировать?
Стартовало рейтинговое голосование о ремонте дорог в Туле
Фото: Алексей ФОКИН
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Все неравнодушные туляки приглашаются принять участие в голосовании. Вам предстоит выбрать дороги, которые необходимо отремонтировать в 2019 году в Туле.
Для голосования заявлено 1489 объектов улично-дорожной сети. Голосовать можно за неограниченное количество объектов.
Голосование продлится до 1 сентября 2018 года. Утвержденный список дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году, будет опубликован до 15 декабря 2018 года.